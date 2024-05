«Πυρετός» στη Στοκχόλμη για την Τέιλορ Σουίφτ και τις συναυλίες της

Η Στοκχόλμη υποδέχεται σήμερα (17/7/24) το αστέρι της ποπ μουσικής Τέιλορ Σουίφτ στον δεύτερο σταθμό στην Ευρώπη, της περιοδείας της «Eras», προς όφελος των ξενοδοχείων και των εμπορικών επιχειρήσεων της σουηδικής πρωτεύουσας.

Στο «Goldrush», τραγούδι από το άλμπουμ της Evermore (2020), η διάσημη τραγουδίστρια διαβεβαιώνει πως δεν αγαπάει τον «πυρετό χρυσοθηρίας», όμως η σκανδιναβική πόλη δεν κρύβει τη χαρά της για την έλευσή της και στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της γράφει με υπερηφάνεια «Καλωσήρθες στο Swiftholm».

