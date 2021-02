Πυροβόλησαν υπάλληλο της Lady Gaga και του έκλεψαν δυο από τα σκυλιά της

Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Λος Άντζελες με θύμα τον άνθρωπο που βγάζει βόλτα τα σκυλιά της Lady Gaga.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, άγνωστοι είχαν στήσει ενέδρα στον Ράιαν Φίσερ την ώρα που έβγαζε βόλτα τα σκυλιά της διάσημης τραγουδίστριας και ηθοποιού. Τον πυροβόλησαν 4 φορές στο στήθος και του έκελψαν τα δυο από τα τρία σκυλιά.

Ο άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

BREAKING NEWS: Lady Gaga’s dogwalker is shot four times in the chest #dogwalker #dogtheft #dogkidnap #dogs #dogsoftwitter #ladygaga #dogdaycare #dognursery



