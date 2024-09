Ράιαν Ρέινολντς και Μπλέικ Λάιβλι έκλεισαν 12 χρόνια γάμου: Μου έστελνε ένα μπουκέτο λουλούδια κάθε εβδομάδα

Ο Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και ευτυχισμένα διάσημα ζευγάρια του Χόλιγουντ. Στις 9 Σεπτεμβρίου γιόρτασαν τη 12η επέτειο του γάμου τους.

O Ράιαν Ρέινολντς και η Μπλέικ Λάιβλι πέρασαν ένα καλοκαίρι που βρήκε και τους δύο ηθοποιούς και παραγωγούς του Χόλιγουντ σε νέα επίπεδα επιτυχίας με τις ταινίες «Deadpool & Wolverine» και «It Ends With Us».

«Η Μπλέικ και ο Ράιαν είναι μια σπουδαία ομάδα όταν πρόκειται τόσο για την οικογένειά τους όσο και για τη δουλειά τους. Είναι σούπερ υποστηρικτικοί μεταξύ τους» δήλωσε πηγή για το ζευγάρι στο PEOPLE. «Είναι πολύ περήφανος γι’ αυτήν. Έχουν έναν υπέροχο γάμο και τους αρέσει να γιορτάζουν όλα όσα δημιούργησαν μαζί» πρόσθεσε.

Το διάσημο ζευγάρι έχει αποκτήσει τρεις κόρες και πρόσφατα στην πρεμιέρα της ταινίας «Deadpool & Wolverine» στη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός αποκάλυψε το όνομα του τέταρτου παιδιού τους, του 2χρονου Όλιν. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Green Lantern» το 2010 και παντρεύτηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου του 2012.

«Μου έστελνε ένα μπουκέτο λουλούδια κάθε εβδομάδα. Αλλά πάντα έστελνε μια κάρτα και ήταν απλά μια φράση για κάτι που είχε συμβεί εκείνη την εβδομάδα. Κάτι αστείο ή συναισθηματικό που είπε κάποιος από εμάς. Ήταν απλώς ένα μικρό απόσπασμα της εβδομάδας. Ήταν ένα τόσο όμορφο, ρομαντικό πράγμα», είχε αποκαλύψει στο περιοδικό η πρωταγωνίστρια για τον σύζυγό της στην αρχή της σχέσης τους.