Ράιαν Ρέινολντς: Μια κίνηση εμπνευσμένη από τα Χριστούγεννα έφερε χαμόγελα στους κατοίκους της Ρέξαμ

Μία κίνηση του Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds), εμπνευσμένη από τα Χριστούγεννα, έφερε πολλά χαμόγελα στους κατοίκους της πόλης Ρέξαμ, κατά την επίσκεψή του στη βόρεια Ουαλία. Ο διάσημος ηθοποιός ταξίδεψε στην ουαλική πόλη μαζί με άλλα Χολιγουντιανά αστέρια για να δουν από κοντά την ποδοσφαιρική του ομάδα σε έναν αγώνα που έληξε 2-2 απέναντι στην Cambridge United το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο Καναδός σταρ, ο οποίος μοιράζεται την Ρέξαμ FC, μαζί με τον ηθοποιό και σεναριογράφο Ρομπ ΜακΈλενι (Rob McElhenney), έζησε την ένταση του παιχνιδιού, παρέα με τον Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum), με τον οποίο συνεργάστηκε στο πρόσφατο «Deadpool & Wolverine». Επίσης παρών ήταν ο Μπράντον Σκλέναρ (Brandon Sklenar), ο οποίος πρωταγωνίστησε στο πλευρό της συζύγου του, Μπλέικ Λάιβλι (Blake Lively) στο ρομαντικό δράμα «It Ends With Us» και ο τραγουδιστής των Green Day, Μπίλι Τζο ‘Αρμστρονγκ (Billie Joe Armstrong).

Το προηγούμενο βράδυ ο «Deadpool» επισκέφθηκε παραδοσιακή παμπ στο κέντρο της πόλης, όπου αποφάσισε να κάνει μια αυθόρμητη κίνηση γενναιοδωρίας, προσφέροντας έναν γύρο ποτών σε όλους τους παρευρισκόμενους. Επίσης δήλωσε ότι η παμπ «μπορεί να φέρει άλλους εκατό» για να επωφεληθούν από την κίνηση αυτή.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός πήρε το μικρόφωνο και με ένα χαμόγελο ευχήθηκε στους θαμώνες: «Αν δεν έρθω να σας δω απόψε στα σπίτια σας, θέλω να σας ευχηθώ καλές γιορτές». Επίσης εξήγησε με χιούμορ ότι δεν μπορούσε να μείνει για πολύ γιατί ήθελε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο το «ρεπό» του μακριά από τα παιδιά του.

