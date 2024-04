Ράσελ Κρόου: Ξανά σε περιοδεία στις ΗΠΑ μετά από 12 χρόνια

Ένα αναπάντεχο comeback κάνει ο Ράσελ Κρόου ο οποίος ανακοίνωσε την πρώτη του περιοδεία στις ΗΠΑ έπειτα από 12 χρόνια και την συμμετοχή του στο Γκλαστονμπέρι.

Ο ηθοποιός και μουσικός στο πλαίσιο της περιοδείας «Indoor Garden Party» θα εμφανιστεί με το συγκρότημα του The Gentlemen Barber και τη Λορίν Ο’ Ράιλι σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, στο Ώστιν και στη Νέα Ορλεάνη τον Αύγουστο. Ο Ράσελ Κρόου επίσης θα εμφανιστεί στη σκηνή του μεγάλου φεστιβάλ Γλαστονμπέρι.

«Γεια σου Αμερική… είναι η σειρά σου» έγραψε ο Κρόου σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οποία ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των συναυλιών:

08/11 – Newark, NJ @ NJPAC

08/12 – New York, NY @ Sony Hall

08/14 – Los Angeles, CA @ Whisky A Go Go

08/17 – Tulsa, OK @ River Spirit Casino

08/19 – Austin, TX @ Stubb’s

08/21 – New Orleans, LA @ Tipitina’s

Η ιδέα του «Indoor Garden Party» ξεκίνησε το 2009 σε μια παμπ έξω από το Λονδίνο και έκτοτε συνεχίζει να προχωρά με έναν τυχαίο τρόπο.

Ο Κρόου πρόκειται επίσης να ταξιδέψει με το συγκρότημα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία αυτό το καλοκαίρι και να εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Glastonbury Festival (@glastofest)

Αναφερόμενος στη συναυλία στο πιο διάσημο Μουσικό Φεστιβάλ του Ηνωμένου Βασιλείου σε συνέντευξή του στο Radio X, ο Ράσελ Κρόου εξήγησε: «Δεν έχω πάει ποτέ στο G πριν και προέκυψε από το πουθενά πριν από επτά ή οκτώ μήνες».