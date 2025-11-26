Ρίτσαρντ Μπράνσον: Το τελευταίο αντίο στη γυναίκα της ζωής του Τζόαν – «Ήσουν το σύμπαν μου»

Σε μια από τις πιο φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές της ζωής του, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, αποχαιρετά τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα του μισό αιώνα, τη σύζυγό του Τζόαν. Όπως αποκάλυψε ο 75χρονος δισεκατομμυριούχος, η γυναίκα του έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών «γρήγορα και ανώδυνα» αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό. Ήταν παντρεμένοι από το 1989 και είχαν μαζί τρία παιδιά και πέντε εγγόνια.

Ο Μπράνσον εξομολογήθηκε ότι η μοίρα – ή ίσως η βαθιά σύνδεση ενός ζευγαριού που πορεύτηκε μαζί για μισό αιώνα – τους έφερε ξανά «δίπλα δίπλα» τις τελευταίες της ώρες. Ο ίδιος νοσηλευόταν έπειτα από τραυματισμό στον ώμο στην Ινδία, ενώ η Τζόαν αναρρώνε από πρόβλημα στη μέση σε νοσοκομείο της Αγγλίας. Κατέληξαν στην ίδια πτέρυγα, σε δωμάτια λίγα μέτρα μακριά.

«Γελάσαμε για το πόσο “δικό μας” ήταν να βρισκόμαστε ξανά στον ίδιο διάδρομο, σαν ερωτευμένοι έφηβοι. Είχαμε ένα υπέροχο γεύμα εκείνη την ημέρα. Μετά χαμογέλασε… το χαμόγελο που ερωτεύτηκα πριν 50 χρόνια. Και ξαφνικά έφυγε», γράφει στη συγκινητική του ανάρτηση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Ένας έρωτας που γεννήθηκε μέσα σε ένα δισκογραφικό στούντιο

Ο Μπράνσον γνώρισε τη Τζόαν το 1976, στο The Manor – το στούντιο της Virgin όπου τότε δημιουργούσε μερικούς από τους πιο τολμηρούς ήχους της Βρετανίας. Εκείνος, ήδη φιλόδοξος και ανήσυχος· εκείνη, μια «όμορφη, πνευματώδης, γήινη Σκωτσέζα», όπως την περιγράφει.

Για να την κερδίσει, παραδεχόταν ότι… απλά δεν έφευγε από το μαγαζί όπου εργαζόταν. «Χρειαζόταν λίγη επιμονή – και πολλά άχρηστα αντικείμενα που κατέληγα να αγοράζω μόνο και μόνο για να τη βλέπω». Από τότε δεν χωρίστηκαν ποτέ.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο ιδιωτικό νησί του Sir Richard, Νεκέρ, στην Καραϊβική, το 1989.

Η Τζόαν υπήρξε ο άνθρωπος που –όπως λέει ο ίδιος– «δεν υποχωρούσε ποτέ μπροστά σε ανοησίες», και ταυτόχρονα το άτομο που τον γείωνε, τον συμβούλευε, τον ηρεμούσε μέσα στο χάος ενός επιχειρηματικού κολοσσού που εκείνος έχτισε από το μηδέν. Ήταν η μητέρα των τριών παιδιών τους, Sam, Holly και της μικρής Sarah Clare που έζησε μόλις τέσσερις μέρες. Ο Μπράνσον έχει πει πολλές φορές ότι η Τζόαν ήταν η πυξίδα της οικογένειας, η ήρεμη δύναμη.

Ο επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι η Τζόαν είχε πολύ καλή διάθεση και υγεία τους τελευταίους μήνες: γιόρτασαν τα 80ά της γενέθλια στο Μαρόκο, ταξίδεψαν μαζί, μοιράστηκαν αμέτρητες στιγμές με τα πέντε εγγόνια τους, που –όπως λέει– την λάτρευαν «και για τα γλυκά της και για την τρυφερότητά της».

«Ήταν τόσο χαρούμενη στους τελευταίους μήνες. Αυτές οι εικόνες θα μας ζεσταίνουν για πάντα», έγραψε.

«Το φως της δεν έφυγε. Απλώς άλλαξε μορφή»

Ο τρόπος που ο Μπράνσον αποχαιρετά τη σύζυγό του είναι ίσως από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχει μοιραστεί ποτέ δημόσια: «Η Τζόαν ήταν το σύμπαν μου. Το φως που γύρω του περιστρεφόταν η οικογένειά μας. Αυτό το φως δεν έσβησε· απλώς πήρε μια άλλη μορφή. Θα μας καθοδηγεί για πάντα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Ο γιος τους Sam την περιέγραψε ως «την πιο γενναιόδωρη, ζεστή και αστεία γυναίκα που περπάτησε στη γη». «Είμαι βαθιά ευγνώμων που είχα το προνόμιο να είμαι ο γιος σου και να σε αποκαλώ μαμά».