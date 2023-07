Ο Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams) επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (01.07.2023) στο Rockwave Festival, ύστερα από οχτώ χρόνια, και ξεσήλωσε τους χιλιάδες θαυμαστές του που βρέθηκαν στη συναυλία του, στη Μαλακάσα.

Ο δημοφιλής Βρετανός καλλιτέχνης έδωσε μια μεγαλειώδη συναυλία στην Μαλακάσα, ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του όπως το Feel, Come Undone, Me and my Monkey. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς με εξομολογητική διάθεση μίλησε για τη μάχη με τους εθισμούς του – αλκοόλ και ναρκωτικά – και δεν δίστασε να κάνει και χιούμορ με το κοινό του.

Μετά τη συναυλία του, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας την Ελλάδα.

«Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για τη χθεσινή νύχτα. Ήταν όμορφα. Σας αγαπώ. Rob» έγραψε ο εκρηκτικός τραγουδιστής.