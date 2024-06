Ρωσία: Ο Κάνιε Γουέστ στη Μόσχα για τα γενέθλια φίλου του σχεδιαστή μόδας

Ο Αμερικανός ράπερ Κάνιε Γουέστ βρίσκεται στη Μόσχα για μία ιδιωτική επίσκεψη, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ράπερ Κάνιε Γουέστ, μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που έχει προκαλέσει πλήθος αντιπαραθέσεων και αντιδράσεων στις ΗΠΑ με δηλώσεις και πράξεις του, βρίσκεται στη Μόσχα για ιδιωτική επίσκεψη, μετέδωσαν ρωσικά ΜΜΕ την Κυριακή (30.06.2024).

Μουσικοί της Δύσης αποφεύγουν να ταξιδέψουν στη Ρωσία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Ο Κάνιε Γουέστ είναι στη Μόσχα! Αυτά είναι υπέροχα νέα, βρίσκεται στην καρδιά της πρωτεύουσας», ανέφερε η παραγωγός Γιάνα Ρουντκοβσκάγια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ξένια Σομπτσάκ, γνωστή προσωπικότητα στα ρωσικά media, «ανέβασε» ένα βίντεο στο Telegram όπου, σύμφωνα με την ίδια, δείχνει τον Αμερικανό ράπερ στην ταράτσα του διάσημου εμπορικού κέντρου GOUM, να αγναντεύει την Κόκκινη Πλατεία.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Γουέστ βρίσκεται στη Μόσχα για να «γιορτάσει τα τεσσαρακοστά γενέθλια του φίλου του Γκόσα Ρουμπτσίνσκι», ενός δημοφιλούς Ρώσου σχεδιαστή μόδας.

Kanye West Goes East



A U.S. rapper is currently staying in Moscow near Red Square. They recently took a boat tour on the Moskva River and then visited Gorky Park. https://t.co/5MxsA93dNM pic.twitter.com/yASM2S9mwC — Russian Market (@runews) June 30, 2024

And then Kanye West went shopping in Moscow.



Kanye West is now Kanye East pic.twitter.com/u2FAAozayy — Russian Market (@runews) June 30, 2024

At the Four Seasons in Moscow where Kanye West is staying pic.twitter.com/f6pwoGiL6u — Vladi 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 (@joiedevivre789) June 30, 2024

🔴 Kanye West has made a surprise visit to Russia where he was mobbed by fans and seen shopping in Moscow.



Read more here 👇https://t.co/bOVjmrJAGV pic.twitter.com/bpErQNCrZ1 — The Telegraph (@Telegraph) June 30, 2024

Ένα πλήθος περίπου εκατό θαυμαστών του ράπερ συγκεντρώθηκε παρά τη ζέστη μπροστά από το ξενοδοχείο «Four Seasons», στο κέντρο της Μόσχας, ελπίζοντας να δουν από κοντά τον ράπερ, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Όλοι περιμένουν τον Κάνιε Γουέστ και όλοι ελπίζουν να τραβήξουν selfies ή να πάρουν αυτόγραφα», είπε ο Αλεξάντρ, ένας 18χρονος Ρώσος, για τον οποίο ο ράπερ είναι ένας «θρύλος».

Ο Γουέστ, ο οποίος στο παρελθόν έχει εκφράσει θαυμασμό για τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, πυροδοτεί συνεχείς διαμάχες στις ΗΠΑ με σχόλια του, μεταξύ των οποίων με ένα από τα τελευταία, όπου επαίνεσε τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο ράπερ, γνωστός και για την επωνυμία μόδας του «Yeezy», έχει γίνει ένας παρίας της σόου-μπίζνες από τότε που έκανε αντισημιτικά σχόλια το 2022. Αρκετές μάρκες όπως η Adidas, η Gap και η Balenciaga διέκοψαν κάθε συνεργασία και σχέση μαζί του.