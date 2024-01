«Είναι η γυναίκα μου, μιλάω μαζί της όλη την ώρα», είπε στον δικαστή ο stalker της Σακίρα.

Νέες περιπέτειες για την Σακίρα καθώς ο 56χρονος stalker της δεν σταματάει να ισχυρίζεται ότι είναι παντρεμένος μαζί της. Ο Ντάνιελ Τζον Βέλτερ συνελήφθη την Δευτέρα (8.1.2024) έξω από το σπίτι της Κολομβιανής σταρ.

Ο Τεξανός stalker είχε ανεβάσει πολλά ποστ σχετικά μe την Σακίρα τα οποία και υπέδειξe η ασφάλεια της τραγουδίστριας.

Την περασμένη Δευτέρα ο «επίμονος» Ντάνιελ Τζον Βέλτερ βρέθηκε έξω από το σπίτι της Σακίρα στο Μαϊάμι στις 12.45, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν η λατίνα τραγουδίστρια ήταν μέσα στο σπίτι της εκείνη την ώρα.

Η σύλληψη του 56χρονου έγινε άμεσα και αποφασίστηκε η κράτηση του μέχρι και χθες που ο ίδιος εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλλει στον κατηγορούμενο 50.000 δολάρια πρόστιμο ενώ του απαγόρευσε να πλησιάσει την Σακίρα και να έχει οποιαδήποτε επαφή μαζί της.

«Είναι η γυναίκα μου, μιλάω μαζί της όλη την ώρα», επέμενε ο stalker της Σακίρα.

Με τον δικαστή να απαντάει αγανακτισμένος: «Όχι κύριε, δεν είναι η γυναίκα σου. Έχω κάποιες ανησυχίες, αληθινές ανησυχίες αυτή τη στιγμή, γιατί ο άνθρωπος έχει παραισθήσεις».

