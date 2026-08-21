Σάκης Αρσενίου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής – Αναβάλλει τη συναυλία του στη Σάμο

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ο Σάκης Αρσενίου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από το Instagram το πρωί της Παρασκευής 21 Αυγούστου δημοσιεύοντας φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο.

Ο γνωστός τραγουδιστής, Σάκης Αρσενίου, φαίνεται να είναι ξαπλωμένος σε κρεβάτι, έχοντας ορό στο χέρι, ενώ έκανε γνωστό πως ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας τον αναγκάζει να βάλει προσωρινά στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

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Έτσι, η προγραμματισμένη εμφάνισή του στη Σάμο δεν θα πραγματοποιηθεί, με τον ίδιο να εξηγεί πως θα οριστεί νέα ημερομηνία.

«Για λόγους έκτακτου προβλήματος υγείας δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά σας απόψε στην αγαπημένη Σάμο. Πρώτα ο Θεός θα βγάλουμε μια νέα ημερομηνία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Σάκης Αρσενίου δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη, με την ανάρρωσή του να αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά του.