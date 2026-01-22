Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι από τη νεροποντή που «σάρωσε» την Αττική

Δύσκολες στιγμές βίωσε ο Σάκης Κατσούλης, ο οποίος εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική την Τετάρτη (22.01.2026) είδε την επιχείρησή του να γεμίζει 10 πόντους νερό.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρώην παίκτης του «Survivor» μέσα από ένα βίντεο που μοιράστηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας στα social media. Ο Σάκης Κατσούλης έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτήσή του, σχετικά με την περιπέτεια που βίωσε λόγω της κακοκαιρίας, ότι άδειασε 10 πόνους νερό από τον όροφο του spa που διατηρεί στην περιοχή του Περιστερίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, αυτό το διάστημα είναι ένα από τα καλύτερα στη ζωή του, καθώς εκείνος και η μέλλουσα σύζυγός του, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη θα αποκτήσουν σύντομα το πρώτο τους παιδί. Μάλιστα, στις αρχές του έτους έκανε gender reveal πάρτι για να μάθει το φύλο του μωρού που περιμένει.

«Και προφανώς δεν τράβηξα βίντεο με το που φτάσαμε. Πρώτα αδειάσαμε 10 πόντους νερό από όλο τον όροφο του spa.

Δόξα τω Θεώ, ακόμη και σε αυτό λειτουργήσαμε σαν ομάδα. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και με σεβασμό στα καιρικά φαινόμενα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σάκης Κατσούλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια του βίντεο φαίνεται ο χώρος που έχει πλημμυρίσει, αλλά και ο επιχειρηματίας που μαζί με τους συνεργάτες του προσπαθούν να απομακρύνουν το νερό.

Σημειώνεται ότι η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και στέρησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Σήμερα, Πέμπτη, κάποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί κυρίως στην Ανατολική Αττική. Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.