Σάκης Ρουβάς: Αν ακούγαμε τα σχόλια, δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας από αυτά που έχουμε κάνει

Ο Σάκης Ρουβάς ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, καθώς την Παρασκευή 24 Απριλίου, ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στην «Πύλη Αξιού». Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» παραχώρησαν δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών και μίλησαν τόσο για τη συνεργασία όσο και για τα όσα γράφονται κατά καιρούς για εκείνους.

Στο απόσπασμα που μετέδωσε η εκπομπή «Happy Day» του Alpha, ο Σάκης Ρουβάς ανέφερε πως αδιαφορεί για τα κακόβουλα σχόλια ορισμένων. Όπως είπε, από το 1991 που ξεκίνησε την καριέρα του, ακούει σχόλια. Αν τα υπολόγιζε, τα βήματά του θα ήταν διαφορετικά και δεν θα είχε πετύχει τίποτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν ακούγαμε τα σχόλια, δε θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας από αυτά που έχουμε κάνει, κι έχουμε προσπαθήσει και έχουμε χαρεί και ευχαριστηθεί. Εγώ από το 1991 που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινώντας την καριέρα μου, ακούω σχόλια. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να κάνουμε το σταυρό μας» είπε χαρακτηριστικά ο Σάκης Ρουβάς.

Ο Σάκης Ρουβάς έχει αναλάβει και τα ηνία της παρουσίασης του «Your Face Sounds Familiar» που έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 19 Απριλίου. Οι πίνακες της τηλεθέασης, δικαίωσαν τους ανθρώπους του ΑΝΤ1 για τις επιλογές τους.

Προ μηνών, πρώτο τραπέζι πίστα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονταν στην Αθήνα ο Σάκης Ρουβάς και η Νατάσα Θεοδωρίδου, κάθισε ο Παύλος Ντε Γκρες.