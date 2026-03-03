Lifestyle

Σάκης Ρουβάς: Για σκι στα χιόνια με αέρα πρωταθλητή – «Μία μικρή εξόρμηση για ξεκούραση» έγραψε

Ο Σάκης Ρουβάς κάνει σκι και κατεβαίνει με χαρακτηριστική άνεση τη χιονισμένη πλαγιά
Ο Σάκης Ρουβάς σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram
Ο Σάκης Ρουβάς σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram

Ο Σάκης Ρουβάς έδειξε την εμπειρία του στο σκι, με τις εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram να κάνουν τον γύρο των social media. Ο τραγουδιστής παραμένει σε άψογη φόρμα στα 53 του χρόνια και δείχνει να απολαμβάνει τα παιχνίδια στα χιόνια. Με «αέρα» κατεβαίνει την πλαγιά και αποφορτίζεται από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. 

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Σάκης Ρουβάς κάνει σκι στα χιόνια και οι θαυμαστές του τον αποθεώνουν.  Ντυμένος με τον κατάλληλο εξοπλισμό και με χαμόγελο δείχνει τη «συνταγή» που τον χαλαρώνει όταν δεν υπάρχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

Ο τραγουδιστής «αρνείται να μεγαλώσει» και όσο περνούν τα χρόνια αντί να μειώνει τους ρυθμούς του, δείχνει ότι έχει την ίδια διάθεση για άθληση όπως και παλαιότερα. Οι δικοί του άνθρωποι τονίζουν πως ο Σάκης Ρουβάς βρίσκεται στην καλύτερη και πιο δημιουργική φάση της ζωής του.

«Μία μικρή εξόρμηση για ξεκούραση» γράφει ο καλλιτέχνης στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, ποζάροντας με φόντο το χιονισμένο τοπίο.

 
 
 
 
 
Στο βίντεο ο Σάκης Ρουβάς κατεβαίνει τη χιονισμένη πλαγιά και επιστρέφει κοντά στην παρέα του.

@sakisrouvas A quick getaway for rest #fun #family #getaway #ski #mountain ♬ Ola Giro Sou Girizoun – Sakis Rouvas

Προ μηνών, πρώτο τραπέζι πίστα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται Σάκης Ρουβάς και Νατάσα Θεοδωρίδου, κάθισε ο Παύλος Ντε Γκρες.  

