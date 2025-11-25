Σάκης Ρουβάς: Η αντίδραση του τραγουδιστή σε ερώτηση για το ατύχημα και την πτώση του στα μπουζούκια

Το ατύχημα που είχε ο Σάκης Ρουβάς στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, καταγράφηκε από κινητά τηλέφωνα θαμώνων, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο των social media. Ευτυχώς ο τραγουδιστής δεν τραυματίστηκε και μπόρεσε να συνεχίσει το πρόγραμμά του. Η πτώση του πάντως «πάγωσε» για λίγα δευτερόλεπτα ορισμένους, που περίμεναν να δουν αν ο καλλιτέχνης ήταν καλά.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (21-11-2025) και τρία 24ωρα αργότερα, το βράδυ της Δευτέρας (24-11-2025) ο Σάκης Ρουβάς ρωτήθηκε για το ατύχημα, από ρεπόρτερ της εκπομπής «Buongiorno» του Mega. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν θέλησε να πει το παραμικρό για την πτώση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά ανέφερε: «Είναι χαρά και τιμή μου να ανοίξω φέτος το MadWalk και να παρουσιάσω το νέο μου τραγούδι, με τίτλο «Έρωτας Σκοτεινός».

Η αλήθεια είναι ότι μέσα από την αλληλεπίδραση που παίρνω είναι κάτι ξεχωριστό. Χαίρομαι πολύ, τη Βίκυ Καγιά τη γνωρίζω από το 1993, είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαστε μαζί στο MadWalk. Είμαι σε περίοδο που γράφω καινούργια τραγούδια στο στούντιο, είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος για εμένα».

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε από τη ρεπόρτερ σχετικά με το ατύχημα, απάντησε με χαμόγελο: «Λαγούς έβγαζε από το καπέλο της, από τα μανίκια της…».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε εκείνο το σημείο ο Σάκης Ρουβάς χαμογέλασε και με ένα νεύμα στη δημοσιογράφο έδειξε πως δεν ήταν διατεθειμένος να σχολιάσει και να επεκταθεί στα όσα έγιναν.

Ο Σάκης Ρουβάς ενώ τραγουδούσε επί σκηνής και χόρευε με τις χορεύτριες το κομμάτι «Άντεξα», έπεσε από την πλατφόρμα που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο τραγούδι. Η πτώση όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο σημειώθηκε, όταν μια από τις χορεύτριες τον τράβηξε και εκείνος έχασε την ισορροπία του.

Προ ημερών, πρώτο τραπέζι πίστα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται Σάκης Ρουβάς και Νατάσα Θεοδωρίδου, κάθισε ο Παύλος Ντε Γκρες. Οι δύο καλλιτέχνες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, σε ένα από τα σχήματα που ξεχωρίζει την φετινή σεζόν.