Σάλος με τον Τράβις Μπάρκερ να γλείφει τα πόδια της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν για τα 47α γενέθλιά της

Ο ροκ σταρ και ντράμερ Τράβις Μπάρκερ επέλεξε έναν ιδιαίτερα τολμηρό τρόπο για να ευχηθεί δημόσια στη σύζυγό του Κόρτνεϊ Καρντάσιαν για τα 47α γενέθλιά της, προκαλώντας σάλο στα social media.

Ο ντράμερ των Blink-182 δημοσίευσε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες τους, μεταξύ των οποίων και μια από την κρεβατοκάμαρα στο οποίο φαίνεται να της φιλά και να της γλείφει τα δάχτυλα των ποδιών, εικόνα που έχει τον γύρο του κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη λεζάντα της ανάρτησης, της εξέφρασε την αγάπη του, ευχαριστώντας τη για τη σχέση τους και για το ρόλο της ως μητέρα, ενώ μοιράστηκε και πιο οικογενειακές στιγμές με τον μικρό τους γιο, Ρόκι.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη travisbarker (@travisbarker)



«Χρόνια πολλά στην πανέμορφη γυναίκα μου. Σ’ αγαπώ για πάντα» έγραψε ο 50χρονος μουσικός στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Σ’ ευχαριστώ που είσαι μια τόσο καταπληκτική γυναίκα, μια απίστευτη σύζυγος και η καλύτερη μαμά για τα παιδιά μας. Νιώθω τόσο ευγνώμων που μοιράζομαι αυτή τη ζωή μαζί σου @kourtneykardash», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σίγουρα θα μπορούσα να ζήσω χωρίς την τελευταία φωτογραφία, χαχαχα. Πολύ γλυκές φωτογραφίες πάντως», σχολίασε ένας χρήστης. «Τώρα, γιατί η τελευταία φωτογραφία;», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Ήξερα ότι θα υπήρχε μια φωτογραφία με πόδι», σχολίασε ένας τρίτος βάζοντας ένα emoji που γελάει.

«Είναι απαραίτητες οι φωτογραφίες με το πιπίλισμα των δακτύλων, Τράβις;», ρώτησε ένας τέταρτος χρήστης.