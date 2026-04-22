Σάλος στα social media με το «Ινσαλάχ» της Αν Χάθαγουεϊ: «Δεν περίμενα να το πει αυτό»

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε στα social media η ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ μετά τη χρήση της φράσης «Ινσαλάχ» σε συνέντευξή της μιλώντας για το μέλλον.

Η ηθοποιός Αν Χάθαγουεϊ – και η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό People – χρησιμοποίησε τη φράση, που στα αραβικά σημαίνει «αν το θέλει ο Θεός», αναφερόμενη στην επιθυμία της για μια μακρά και υγιή ζωή, λέγοντας: «Θέλω να έχω μια μακρά και υγιή ζωή, ινσαλάχ. Αυτό ελπίζω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τοποθέτηση της Χάθαγουεϊ εξέπληξε κάποιους θετικά κι άλλους αρνητικά με τα ανάλογα σχόλια στα social media.

The famous American actress Anne Hathaway is causing a big stir after saying the phrase “Insha’Allah” in Arabic during her talk about her future, and she said:



‘I want to live a long and healthy life, Insha’Allah.’ pic.twitter.com/V3vT8TrvAF — JM News Network (@JMNewsNetwork_) April 21, 2026

Ορισμένοι τόνισαν ότι η χρήση λέξεων από διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς από δημόσια πρόσωπα μπορεί να γίνεται με επιφανειακό τρόπο, επισημαίνοντας την ανάγκη για ουσιαστική κατανόηση του πολιτισμικού τους πλαισίου.

Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι εξέφρασαν απορία για τη χρήση της συγκεκριμένης φράσης, επισημαίνοντας το πολιτισμικό της υπόβαθρο. Ενδεικτικά σχόλια ανέφεραν: «Ινσαλάχ;», ενώ άλλοι έγραψαν «δεν περίμενα να το πει αυτό» και «αναρωτιέμαι πώς το χρησιμοποιεί χωρίς να είναι μουσουλμάνα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη πλευρά, το σχόλιο της Χάθαγουεϊ συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό θετικών σχολίων, κυρίως από πρόσωπα που είδαν στη χρήση της φράσης μια ένδειξη αποδοχής και εξοικείωσης με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία.

Η Αν Χάθαγουεϊ πρωταγωνιστεί φέτος σε πέντε ταινίες που αναμένεται να κυκλοφορήσουν ανάμεσά τους και η πολυαναμενόμενη συνέχεια «The Devil Wears Prada 2», που κάνει πρεμιέρα την 1η Μαΐου.