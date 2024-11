Σάμιουελ Τζάκσον: «Τιμή είναι να κερδίζεις Όσκαρ, όχι να είσαι υποψήφιος»

Ο Σάμιουελ Τζάκσον, που κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο το 2021, δήλωσε πως τιμή δεν είναι να είσαι υποψήφιος για Όσκαρ αλλά να το κερδίσεις.

Ο γνωστός ηθοποιός είχε υπάρξει υποψήφιος για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 1995, για τον ρόλο του στο «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο. Ωστόσο, αντί του Σάμιουελ Τζάκσον και των υπόλοιπων υποψηφίων το βραβείο τότε κέρδισε ο Μάρτιν Λάνταου για την ερμηνεία του στο «Εντ Γουντ».

Ο Σάμιουελ Τζάκσον υποστήριξε ότι άξιζε να κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Η ετυμηγορία», αλλά οι περικοπές που έγιναν στην τελική έκδοση της ταινίας του στέρησαν αυτή την ευκαιρία. «Τα πράγματα που έκοψαν από την ταινία ήταν εκείνα που θα μου χάριζαν το Όσκαρ», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στο Vulture το 2023. «Αλήθεια τώρα; Μου το πήρατε έτσι απλά;».

«Τιμή είναι να κερδίζεις Όσκαρ, όχι να είσαι υποψήφιος», ανέφερε ο ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο Associated Press μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στο «The Piano Lesson», Μάικλ Ποτς.

Samuel L. Jackson says ‘it’s not’ an honor to receive Oscar nomination: ‘It’s an honor to win’ https://t.co/veH3auhVXh pic.twitter.com/6kSjpqOpn2