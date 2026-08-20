Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Σάντρα Μπούλοκ για τον θάνατο του συντρόφου της από ALS: «Άρχισα να πενθώ 4 χρόνια πριν πεθάνει»

Η ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά για το πρόβλημα υγείας του Μπράιαν Ράνταλ και εξήγησε γιατί το κράτησε κρυφό από τον κόσμο
Σάντρα Μπούλοκ
Σάντρα Μπούλοκ / Photo by Vianney Le Caer/Invision / AP
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για την απώλεια του συντρόφου της μίλησε για πρώτη φορά η Σάντρα Μπούλοκ, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του. Ο Μπράιαν Ράνταλ έχασε τη μάχη του με την ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση) τον Αύγουστο του 2023 σε ηλικία 57 ετών.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ μφανίστηκε στο podcast «SmartLess» και εξήγησε αρχικά γιατί κράτησε κρυφή από τον κόσμο την μάχη του Ράνταλ με την ALS. «Μου ζήτησε να μην το μοιραστώ. Ξέρω γιατί μου το ζήτησε», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η Μπούλοκ παραδέχτηκε ότι η επιθυμία του Ράνταλ «την απομόνωσε σε όλη αυτή τη διαδικασία».

Η ηθοποιός σημείωσε ότι μόνο η αδερφή της, Γκεζίνε Μπούλοκ-Πράντο, γνώριζε για το πρόβλημα υγείας του Ράνταλ και ότι η ίδια πίστευε πως μπορούσε να το διαχειριστεί, κρατώντας όλους τους υπόλοιπους στο σκοτάδι.

Ωστόσο, η αντιμετώπιση της σοβαρής κατάστασης της υγείας του συντρόφου της, παράλληλα με την ανατροφή των δύο παιδιών της κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, εξελίχθηκε σε «έναν συνδυασμό τριών πραγμάτων που ήταν αρκετά σκοτεινός».

Η Μπούλοκ αποκάλυψε ότι τελικά μίλησε για όσα περνούσε σε φίλους της, όπως η Τζένιφερ Άνιστον και η Αμάντα Άνκα, σύζυγος του συμπαρουσιαστή του «SmartLess», Τζέισον Μπέιτμαν. Μέχρι τότε, όμως, η Μπούλοκ είχε ήδη συμβιβαστεί με την ιδέα ότι ο φωτογράφος επρόκειτο να πεθάνει.

«Νομίζω ότι, στο σημείο όπου βρισκόταν στη διαδρομή του, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, είχα αρχίσει να πενθώ τον Μπράιαν τέσσερα χρόνια πριν πεθάνει. Κάτι είχε αλλάξει. Ο άνθρωπός μου έφυγε πολύ νωρίτερα από το σώμα του. Δεν νομίζω ότι το είχα πραγματικά διαχειριστεί αυτό μέχρι μετά τον θάνατό του, γιατί μέχρι τότε απλώς βρίσκεσαι πάνω σε έναν διάδρομο και συνεχίζεις».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
116
90
58
44
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo