Μεγάλη επιτυχία γνωρίζει το μυθιστόρημα της Σάρα Φέργκιουσον. Κατέχει περίοπτη θέση στη λίστα των 10 βιβλίων με τις περισσότερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με το «Her Heart For a Compass» η Σάρα Φέργκιουσον κάνει την παρθενική της εμφάνιση στην κατηγορία της ιστορικής μυθοπλασίας και κατάφερε, προς το παρόν, να βρίσκεται στην 10η θέση των βρετανικών μπεστ σέλερ.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε στις 3 Αυγούστου και είναι γραμμένο από τη δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον μαζί με την Μαργκερίτ Κέι (Marguerite Kaye) σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους Harper Collins Publishers και Harlequin UK.

Sarah Ferguson, Duchess of York’s ‘Mills & Boon novel edges on to UK bestsellers chart’.



