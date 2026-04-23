Σαρλίζ Θερόν: Η ξεκαρδιστική απορία της 14χρονης κόρης της για τη δουλειά της – «Τι κάνεις όλη μέρα;»

Μια απολαυστική ιστορία με την 14χρονη κόρη της μοιράστηκε η Σαρλίζ Θερόν, κατά την εμφάνισή της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον.

Η διάσημη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν μοιράστηκε με χιούμορ στον Τζίμι Φάλον έναν διάλογο που είχε με την κόρη της, όταν εκείνη επέστρεψε από το σχολείο και τη ρώτησε τι κάνει όλη μέρα.

«Τι έκανες όλη μέρα;» τη ρώτησε η 14χρονη, με τη Θερόν να απαντά: «Δούλευα».

Η απορία όμως δεν σταμάτησε εκεί: «Ποια είναι η δουλειά σου;» συνέχισε η κόρη της.

«Παίζω σε ταινίες», εξήγησε η ηθοποιός, για να λάβει την αφοπλιστική απάντηση: «Μα ήσουν εδώ όλη μέρα».

Η Θερόν προσπάθησε να της εξηγήσει πως η δουλειά της δεν περιορίζεται μόνο στα γυρίσματα: «Μιλούσα στο τηλέφωνο, είχα συναντήσεις στο Zoom, πηγαίνω στο γραφείο παραγωγής…». Ωστόσο, η κόρη της δεν πείστηκε: «Ήμουν στο σχολείο όλη μέρα» της απάντησε, με την ηθοποιό να καταλήγειμε χιούμορ στο συμπέρασμα ότι «νομίζουν πως είμαι στο κρεβάτι όλη μέρα».

Ο Φάλον, ακούγοντας την ιστορία, σχολίασε πως ο κόσμος συχνά δεν αντιλαμβάνεται πόση δουλειά απαιτείται πίσω από τις κάμερες, τονίζοντας παράλληλα πως η Θερόν είναι «μία και μοναδική» και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Η Σαρλίζ Θερόν συγκλόνισε όταν πρόσφατα μίλησε ανοιχτά για τη νύχτα που «σημάδεψε» τη ζωή της, όταν η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της, στο σπίτι που ζούσαν. Όπως ανέφερε η δημοφιλής ηθοποιός, όλα ξεκίνησαν από μια παρεξήγηση, με το θερμόμετρο της έντασης να ανεβαίνει και να ακολουθεί μια άγρια μάχη, μπροστά στα μάτια της. Πλέον, όπως λέει, έχει αφήσει οριστικά πίσω τα όσα έγιναν εκείνη τη νύχτα.

Πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει πως η μητέρα της βρισκόταν σε άμυνα.