Η Σάρον Στόουν μιλάει ανοιχτά για την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη πριν από περίπου 20 χρόνια, η οποία της άλλαξε τη ζωή και παραλίγο να τη σκοτώσει κιόλας. «Είμαι άτομο με αναπηρία», δηλώνει η 65χρονη ηθοποιός.

Μιλώντας στο People, η Σάρον Στόουν αναφέρθηκε στην εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα, αφού δηλώνει ότι χρειάζεται να κοιμάται 8 ώρες χωρίς διακοπή αλλιώς θα πάθει κρίσεις επιληψίας.

«Για πολύ καιρό, ήθελα να προσποιούμαι ότι ήμουν μια χαρά. Χρειάζομαι οκτώ ώρες αδιάκοπου ύπνου για να λειτουργήσει η φαρμακευτική αγωγή του εγκεφάλου μου, ώστε να μην έχω επιληπτικές κρίσεις», είπε η Σάρον Στόουν.

«Επομένως, είμαι ένα άτομο με αναπηρία και ίσως, για αυτό δεν με προσλαμβάνουν πλέον, συχνά. Ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα τα τελευταία 22 χρόνια και τώρα, μπορώ να μιλήσω ανοιχτά για αυτό», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Η Σάρον Στόουν υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία το 2001 και οι γιατροί της έδωσαν 1% πιθανότητα να την ξεπεράσει και να ζήσει. Αν και έζησε, είδε τη ζωή της να διαλύεται, αφού ο γάμος της κατέρρευσε ενώ και το Χόλιγουντ της γύρισε την πλάτη.

