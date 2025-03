Σάσα Ομπάμα: Με φίλους για πλέξιμο η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ

Η μικρότερη κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα (Barack Obama), Σάσα Ομπάμα, έχει τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης με τις πρόσφατες εμφανίσεις της. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε να απολαμβάνει τον ήλιο στο πάρκο Έβερετ του Λος Άντζελες, όπου περνούσε ένα χαλαρό απόγευμα πλέκοντας ένα πολύχρωμο πλεκτό.

Ντυμένη με ένα μπλε μπλουζάκι και μεγάλα γυαλιά ηλίου, η Σάσα Ομπάμα έδειχνε να απολαμβάνει την ηρεμία της στιγμής. Η κόρη του Μπαράκ Ομπάμα είναι 23 ετών και φροντίζει να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Sasha Obama Just Made Your Grandma’s Favorite Hobby Look Cool https://t.co/k2jwidnWk1