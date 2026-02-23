Συμβαίνει τώρα:
Scooby-Doo: Η Μακένα Γκρέις «έκλεισε» τον ρόλο της Δάφνη στη νέα live-action σειρά του Netflix

H Μακένα Γκρέις
H Μακένα Γκρέις / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Μακένα Γκρέις «κλείδωσε» τον ρόλο της Δάφνη στη νέα live-action σειρά του Netflix Η Μακένα Γκρέις εξασφάλισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επερχόμενη live-action σειρά «Scooby-Doo» των Berlanti Productions και Netflix.

Σύμφωνα με το Deadline, η Μακένα Γκρέις θα υποδυθεί τη Δάφνη στη σειρά «Scooby-Doo» των οκτώ επεισοδίων, η οποία θα λειτουργεί ως πρίκουελ.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mckenna Grace (@mckennagraceful)

Το πρότζεκτ, μια συνεργασία των Midnight Radio, Berlanti Productions και Warner Bros. Television, περιήλθε στην πλατφόρμα την περασμένη άνοιξη μετά από μάχη προσφορών, με δέσμευση για απευθείας παραγωγή.

Οι Τζος Άπελμπαουμ και Σκοτ Ρόσενμπεργκ της Midnight Radio θα έχουν χρέη showrunners, σεναριογράφων και εκτελεστικών παραγωγών.

