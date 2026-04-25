Σε εξέλιξη τα γυρίσματα για την ταινία «King Snake» με τους Μάργκαρετ Κουάλεϊ και Ντρου Στάρκι

Ξεκίνησαν στο Αρκάνσας τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Τζεφ Νίκολς (Jeff Nichols) «King Snake», με πρωταγωνιστές τους Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Margaret Qualley), Ντρου Στάρκι (Drew Starkey) και Μάικλ Σάνον (Michael Shannon).

Το υπερφυσικό θρίλερ τρόμου «ακολουθεί ένα νεαρό ζευγάρι (Κουάλεϊ-Στάρκι) το οποίο κληρονομεί ένα αγρόκτημα στη επαρχία του Αρκάνσας και καλείται να νικήσει τους δαίμονες που το στοιχειώνουν. Πρόκειται για μια ιστορία, στην οποία οι δυνάμεις του καλού και του κακού συγκρούονται, καθώς οι προκλήσεις του πραγματικού κόσμου συναντούν απόκοσμα πλάσματα και τοπικούς μύθους».

Ο δημιουργός των ταινιών «Loving» και «Mud», Τζεφ Νίκολς, μαζί με τους συνεργάτες του στην Tri-State Pictures, Μπράιαν Καβάνο-Τζόουνς (Brian Kavanaugh-Jones) και Σάρα Γκριν (Sarah Green) έχουν αναλάβει την παραγωγή σε συνεργασία με τη Range Media Partners. Η FilmNation, η εταιρεία πίσω από τις επιτυχίες «Conclave» και «Anora», χρηματοδοτεί το έργο και διαχειρίζεται τις διεθνείς πωλήσεις.

Το «King Snake» αποτελεί τη νέα συνεργασία της FilmNation με τον Νίκολς, συνεχίζοντας την επιτυχημένη τους πορεία που ξεκίνησε με τα «Mud» και «Take Shelter». Παράλληλα, είναι το πρώτο πρότζεκτ που μπαίνει σε τροχιά παραγωγής υπό την επίβλεψη της Στέισι Σνάιντερ (Stacey Snider), της νέας επικεφαλής δημιουργικού της εταιρείας.

«Η FilmNation υπήρξε καθοριστικός συνεργάτης στην καριέρα μου. Αν και στο παρελθόν έχω πειραματιστεί με διάφορα κινηματογραφικά είδη, με το «King Snake» ελπίζω να εξελίξω αυτή την προσέγγιση, δημιουργώντας κάτι που θα είναι ταυτόχρονα τρομακτικό και όμορφο» ανέφερε ο Τζεφ Νίκολς.

«Η δημιουργία ταινιών είναι προνόμιο και η ομάδα μας εργάζεται σκληρά για να παρουσιάσει ένα έργο αντάξιο της συνεχούς εμπιστοσύνης της FilmNation» πρόσθεσε.