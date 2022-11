Η Σελένα Γκόμεζ δεν θεωρεί φίλη την πρώην κολλητή της, Φράνσια Ραΐσα η οποία της δώρισε το ένα της νεφρό το 2017. Η 30χρονη τραγουδίστρια, ήταν τότε άρρωστη με λύκο και η Ραΐσα προσφέρθηκε να της χαρίσει το νεφρό της, με τα δύο κορίτσια να υποβάλλονται σε μεταμόσχευση.

Η Σελένα Γκόμεζ ωστόσο, μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, «My Mind & Me», περιέγραψε με λεπτομέρειες τη μάχη που έδωσε για την υγεία της και την μεταμόσχευση του νεφρού της, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στη Ραΐσα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Rolling Stone», η Σελένα Γκόμεζ έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα, καθώς, η κατονόμασε την Τέιλορ Σουίφτ ως τη μόνη διάσημη πραγματική φίλη της.

Η Ραΐσα και η επίπονη διαδικασία μεταμόσχευσης

Η Ραΐσα είναι λατίνα ηθοποιός και έχει λάβει μέρος με μια σειρά από τηλεοπτικές και κινηματογραφικές συμμετοχές, όπως το Bring It On: All or Nothing, The Secret Life of the American Teenager και το Grown-ish. Η Ραΐσα φανερά ενοχλημένη έκανε unfollow την Σελένα Γκόμεζ στο Instagram μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ.

Στο ντοκιμαντέρ της, η Σελένα Γκόμεζ μίλησε για την υγεία της και σε κάποιο σημείο ξέσπασε σε κλάματα καθώς πάλευε με την επιδείνωση των συμπτωμάτων του λύκου της.

Όπως είπε η μάχη της με την αυτοάνοση ασθένεια ήταν η πιο σκληρή που είχε δώσει εδώ και καιρό, καθώς ένιωθε αφόρητο πόνο «παντού».

Η Σελένα και η Φράνσια είναι φίλες για περισσότερα από 10 χρόνια και στο παρελθόν έχουν αναφέρει ότι ήταν σαν «αδελφές».

Όταν ανακοίνωσε το δώρο της ζωής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σελένα ανέβασε μια φωτογραφία της ίδιας και της Φράνσια σε διπλανά κρεβάτια νοσοκομείου γράφοντας ένα θερμό ευχαριστώ.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πώς μπορώ να ευχαριστήσω την όμορφη φίλη μου Φράνσια Ραΐσα», έγραψε η Σελένα. «Μου έκανε το υπέρτατο δώρο και τη μεγαλύτερη θυσία δωρίζοντας μου το νεφρό της. Είμαι απίστευτα ευλογημένη. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ αδελφούλα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Selena Gomez (@selenagomez)

Εκείνη την εποχή το δίδυμο έδωσε επίσης μια κοινή συνέντευξη στο Today show, με την Γκόμεζ να περιγράφει λεπτομερώς πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση της υγείας της.

«Τα νεφρά μου είχαν σταματήσει να λειτουργούν. Η νοοτροπία μου ήταν να συνεχίσω. Έζησε μαζί μου κατά τη διάρκεια αυτής της ενδιαφέρουσας περιόδου όπου τα νεφρά μου είχαν μόλις τελειώσει. Αυτό ήταν και δεν ήθελα να ρωτήσω ούτε ένα άτομο στη ζωή μου. Η σκέψη να ζητήσω από κάποιον να το κάνει αυτό ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα. Εκείνη προσφέρθηκε εθελοντικά και το έκανε. Και άσε που κάποιος θέλει να προσφερθεί εθελοντικά, είναι απίστευτα δύσκολο να βρεθεί κάποιος που ταιριάζει. Το γεγονός ότι ήταν συμβατή, εννοώ ότι είναι απίστευτο».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Selena Gomez (@selenagomez)

Τον Ιούλιο, η Φράνσια αποκάλυψε πως χρειάστηκε να αλλάξει τη διατροφή της, αφού δώρισε ένα νεφρό στη Σελένα.

«Επειδή λειτουργεί ένα νεφρό και λειτουργεί ως φίλτρο για το σώμα μου, δεν μπορώ να καταναλώνω τόσες πολλές πρωτεΐνες. Τρώω πολύ – ξέρω ότι είμαι αδύνατη, αλλά τρώω πολύ – οπότε αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ανησυχία για μένα όταν μίλησα με τον γιατρό», δήλωσε στο Yahoo Life.

Το ειρωνικό σχόλιο και η «μοναδική» Τέιλορ Σουίφτ

Χθες η Σελένα Γκόμεζ με ένα ειρωνικό σχόλιό της κάτω από ένα βίντεο στο TikTok – όπου η Ραΐσα εξηγούσε γιατί την έκανε unfollow μετά το «άδειασμα» στο ντοκιμαντέρ – έγραψε: «Συγγνώμη που δεν ανέφερα κάθε άτομο που γνωρίζω».

Η Φράνσια έχει από τότε διαγράψει το σχόλιό της, ενώ η Σελένα Γκόμεζ εξακολουθεί να την ακολουθεί στο Instagram.

Παράλληλα, την προηγούμενη εβδομάδα η Σελένα Γκόμεζ δήλωσε στο Rolling Stone ότι έχει πραγματικά μόνο μια στενή φίλη από το Χόλιγουντ και συζήτησε τη φιλία της με τη Τέιλορ Σουίφτ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Selena Gomez (@selenagomez)

«Ποτέ δεν ταίριαξα με μια ομάδα κοριτσιών που ήταν διασημότητες. Η μόνη μου φίλη στη βιομηχανία είναι πραγματικά η Τέιλορ», είπε.

Η Σελένα Γκόμεζ μίλησε επίσης στο περιοδικό για τη λήψη ενός νεφρού, ωστόσο οι αναφορές της δεν ανέφεραν ότι η Ραΐσα ήταν ο δότης της.