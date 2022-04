Αναβάλλονται όλες οι συναυλίες της περιοδείας «Courage World Tour» της Σελίν Ντιόν για το 2023, όπως ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (29.4.2022) η ίδια, λόγω ενός προβλήματος υγείας.

«Νιώθω λίγο καλύτερα… όμως, εκδηλώνω ακόμα σπασμούς», εξήγησε η Σελίν Ντιόν για τις αναβολές όλων των συναυλιών της, σε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε στη Γαλλία από τον χώρο εκδηλώσεων Paris La Défense Arena.

«Λυπάμαι πολύ που χρειάστηκε να αλλάξω τις ημερομηνίες της περιοδείας στην Ευρώπη για μία ακόμη φορά: την πρώτη φορά αυτό έγινε εξαιτίας της πανδημίας, τώρα λόγω της υγείας μου», σημείωσε η 54χρονη Ντιόν.

«Για να βρεθώ στη σκηνή, πρέπει να βρίσκομαι στην καλύτερη φυσική κατάσταση. Για να είμαι ειλικρινής, ανυπομονώ, όμως δεν είμαι ακόμη απόλυτα έτοιμη… Θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για να επιστρέψω στο 100%, ώστε να ανέβω στη σκηνή, διότι εσείς είστε που το αξίζετε», συνέχισε η ίδια.

