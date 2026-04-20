Σελίνα Γκόμεζ: Πρωταγωνιστεί στο φιλόδοξο γουέστερν του Μπρέιντι Κόρμπετ «The Origin of the World»

Η Σελίνα Γκόμεζ (Selena Gomez) πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Μπρέιντι Κόρμπετ (Brady Corbet) με τίτλο «The Origin of the World», η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της προπαραγωγής.

Σύμφωνα με το The InSneider, τα γυρίσματα θα διαρκέσουν 50 ημέρες και θα πραγματοποιηθούν στην Πορτογαλία και στη Νότια Αφρική. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σενάριο αριθμεί ήδη τις 200 σελίδες ενώ το προηγούμενο φιλμ του Κόρμπετ το «The Brutalist» (2024) που είχε διάρκεια 3,5 ώρες βασιζόταν σε σενάριο 150 σελίδων. Ο σκηνοθέτης είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η νέα του δημιουργία θα έχει διάρκεια τεσσάρων ωρών και θα πραγματεύεται τη μετανάστευση στη Βόρεια Καλιφόρνια καλύπτοντας μια περίοδο 150 ετών με κύριο άξονα τη δεκαετία του 1970.

Πριν από λίγες ημέρες ο Κόρμπετ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο που περιγράφεται ως ένα γουέστερν το οποίο θα γυριστεί σε φιλμ 70mm, δηλώνοντας στο Deadline: «Η νέα μου ταινία είναι κατά κάποιο τρόπο γύρω από τον μυστικισμό και την ιστορία του αποκρυφισμού στην Αμερική. Έχω αρχίσει να συνεργάζομαι με έναν συναρπαστικό άνθρωπο, τον Μιτς Χόροβιτς, ο οποίος είναι ιστορικός του αποκρυφισμού».

Όπως αναφέρει το World of Reel, αυτή θα είναι η τέταρτη ταινία του Κόρμπετ, μετά το «The Childhood of a Leader», το «Vox Lux» και το «The Brutalist», το οποίο απέσπασε 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ κερδίζοντας τρία. Ο Ντάνιελ Μπλούμπεργκ (Daniel Blumberg) θα γράψει τη μουσική του «Origin» το οποίο αναμένεται εντός του 2027.

Όσο για την Γκόμεζ η οποία είναι υποψήφια για Emmy για το «Only Murders in the Building» συνεχίζει να επιλέγει απαιτητικά πρότζεκτ στον κινηματογράφο. Η συνεργασία της με τον Κόρμπετ έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή λίστα δημιουργών, όπως οι Γούντι Άλεν (Woody Allen), Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch), Ζακ Οντιάρ (Jacques Audiard) και Χάρμονι Κορίν (Harmony Korine).