Σερ: Ο σκηνοθέτης Πίτερ Μπογκντάνοβιτς ήταν ένα γουρούνι, ήταν τόσο αλαζόνας

Η Σερ μίλησε με τα χειρότερα λόγια για τον Πίτερ Μπογκντάνοβιτς. Ο σκηνοθέτης είχε ισχυριστεί πως η τραγουδίστρια ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση.

Η Σερ δεν συμπαθούσε τον σκηνοθέτη Πίτερ Μπογκντάνοβιτς, με τον οποίο συνεργάστηκε στην ταινία «Mask» του 1985 και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα, στις δηλώσεις που έκανε η 78χρονη τραγουδίστρια, στους Times. Τα αισθήματα φαίνεται ότι ήταν αμοιβαία, καθώς στο παρελθόν ο αείμνηστος Μπογκντάνοβιτς την είχε χαρακτηρίσει ως την πιο δύσκολη ηθοποιό με την οποία είχε συνεργαστεί.

«Φτάνει στο πλατό τρώγοντας ένα σάντουιτς με αυγά και αρχίζει να ουρλιάζει ότι δεν πρόκειται να με αφήσει να σκηνοθετήσω αυτή την ταινία- είμαι ένα τίποτα – μπορεί να με “κόψει” ανά πάσα στιγμή. Ω ναι, ήταν ένα γουρούνι».

«Ήταν ένας μ…», είπε η Σερ για τον σκηνοθέτη. «Δεν ήταν καλός με τα κορίτσια της ταινίας και ήταν τόσο αλαζόνας. Πραγματικά, πραγματικά τον αντιπαθούσα» ανέφερε.

Το 2019, ο Μπογκντάνοβιτς ισχυρίστηκε ότι η Σερ ήταν η πιο δύσκολη ηθοποιός με την οποία μπορούσε κάποιος να δουλέψει, λέγοντας ότι «δεν εμπιστεύεται κανέναν, ειδικά τους άνδρες».

«Ξεκινούσε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πήγαινε κάπως στραβά, πολύ γρήγορα. Έτσι, τράβηξα πολλά κοντινά πλάνα της, επειδή είναι πολύ καλή στα κοντινά πλάνα».

