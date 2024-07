Σερένα Γουίλιαμς: Ο σύζυγός της Αλέξις Οχανιάν διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme

Ο σύζυγος της Σερένα Γουίλιαμς, Αλέξις Οχανιάν, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τη νόσο του Lyme, κάτι που ήταν ένα σοκ για εκείνον και την οικογένειά του.

Ο 41χρονος συνιδρυτής του Reddit, σύζυγος της Σερένα Γουίλιαμς και πατέρας δύο παιδιών εξήγησε την κατάσταση της υγείας του σε μια σειρά αναρτήσεων στο X (πρώην Twitter), λέγοντας ότι οι γιατροί τού είπαν για τη διάγνωση με τη νόσο του Lyme αφού υποβλήθηκε σε πολλαπλές ιατρικές διαδικασίες.

«Κάνοντας μια πλήρη σειρά σαρώσεων υγείας, τεστ κ.λπ. και ανακάλυψα ότι έχω νόσο του Lyme», είπε ο επιχειρηματίας τεχνολογίας, ο οποίος είναι πατέρας δύο παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει μαζί με την τενίστρια. «Άγριο. Χωρίς συμπτώματα, ευτυχώς, αλλά θα θεραπευθώ».

Ο Οχανιάν εξήγησε μερικές λεπτομέρειες από τη διάγνωσή του:

«Η καλή χοληστερόλη είναι πολύ χαμηλή. Η κακή χοληστερόλη είναι εντάξει. Πρέπει να δουλέψω σε αυτό. Στα θετικά: 822 ng/dL συνολικά και 162 ng/dL ελεύθερης τεστοστερόνης».

