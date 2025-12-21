Σίσσυ Χρηστίδου: «Αγκάλιασα μία κυρία στο αεροδρόμιο που έκλαιγε γιατί έφευγε το παιδί της – Τρόμαξε γιατί δεν με ήξερε»

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μία αποκάλυψη κατά την διάρκεια της εκπομπής της «Χαμογέλα και Πάλι!» και με αφορμή τη συνέντευξη της Στέλλας Κονιτοπούλου που εξομολογήθηκε πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη όταν η κόρη της έφυγε από το σπίτι.

Η παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα περιστατικό που βίωσε στο αεροδρόμιο όταν είδε μια άγνωστη κυρία να κλαίει για το παιδί της που έφευγε.

«Είμαι πλήρως κλασική μαμά. Δηλαδή, δυστυχώς. Κι εγώ έφυγα από Θεσσαλονίκη, ήρθα Αθήνα. Παιδί μου, τώρα ήμασταν με τον αδερφό μου και με τα παιδιά στην Γερμανία. Και πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο, βλέπω μια μαμά που είναι σε αυτή την κατάσταση, και την ακούω τώρα στα αγγλικά, που έχει τη μία την κόρη τη μικρή και χαιρετάει τη μεγάλη που φεύγει τώρα τον Σεπτέμβριο για σπουδές. Και να κλαίει η μάνα, και παιδιά, με πιάνουνε λυγμοί.

Πάω στην ξένη γυναίκα, την αγκαλιάζω. Παιδιά τρόμαξε! Δεν με ήξερε η κυρία! Ο Φίλιππος να με τραβάει από το πλάι και να μου λέει «μαμά σε παρακαλώ», σόρυ να της λέει. Ο αδερφός μου… Σε καταλαβαίνω αλλά είναι υπερβολή. Δεν έχει σχέση με τη γυναίκα. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν μπορώ να σας εξηγήσω, το ένιωσα σε όλο μου το είναι, ένιωσα πώς νιώθει αυτή η γυναίκα που χαιρετάει το παιδί της και που είναι… επειδή είχε αγκαλιά το παιδί της» αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Κλαίει αυτή, πηγαίνουμε μέσα εμείς στα διαβατήρια. Κλαίω εγώ, έχω αρχίσει και κλαίω πια. Δεν έχουν καταλάβει η οικογένειά μου τι έχω δει. Και τους εξηγώ τι έχω δει. Και μετά μπαίνουν αυτοί μέσα και πηγαίνω και της λέω: «Συγγνώμη, μπορώ να σας κάνω μια αγκαλιά;» και μου κάνει αυτή «ναι!». Πάρα πολύ ανάγκη την είχε την αγκαλιά μου, σε πληροφορώ» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Mega.

Φαίνεται λοιπόν ότι και ο Φίλιππος Μαραντίνης μετά την ολοκλήρωση του σχολείου θα φύγει και εκείνος στο εξωτερικό για σπουδές, κάτι που στενοχωρεί την Σίσσυ Χρηστίδου.