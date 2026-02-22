Σίσσυ Χρηστίδου: Το 2019 χώριζα, δεν ντυνόμουν αποκριάτικα

Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μία αναφορά στο διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, με αφορμή… τις απόκριες.

Η γνωστή παρουσιάστρια, την Κυριακή (22.02.2026), δηλαδή την τελευταία ημέρα της αποκριάς, το πλατό ήταν στολισμένο σε ανάλογο κλίμα και η παρουσιάστρια εμφανίστηκε τυλιγμένη με σερπαντίνες και φορώντας χιουμοριστικά γυαλιά. Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου αναπόλησε τις στιγμές που εκείνη και οι συνεργάτες της ντυνόντουσαν αποκριάτικα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάντως να σας πω κάτι ρε παιδιά, ήταν ωραία και εκείνα τα χρόνια, που ντυνόμασταν, βάζαμε τις περούκες μας κάναμε… κε τε λα πόνγκο», είπε η οικοδέσποινα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Τότε προβλήθηκε μία φωτογραφία του παρελθόντος στην οποία η Σίσσυ Χρηστίδου και ο συνεργάτης της, Κωνσταντίνος Βασάλος, είναι ντυμένη Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Snik.

«Τι είμαστε Κωνσταντίνε μου! Θυμάσαι; Γιατί εγώ ντρέπομαι ψυχούλα μου; Είμαστε πιο ωραίοι από τους δίπλα», σχολίασε η παρουσιάστρια, βλέποντας τη φωτογραφία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το 2019 πρέπει να είναι η φωτογραφία, να ξέρεις», είπε λίγο αργότερα ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

«Το ’19 δεν είναι. Το ’19 χώριζα. Δεν έκανα τέτοια, (σ.σ. δεν ντυνόμουν αποκριάτικα)». Την επόμενη χρονιά (σ.σ. είναι τραβηγμένη η φωτογραφία)», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου, με τον συνεργάτη της να λέει ότι ήταν τελικά το 2020.

«Να σας πω κάτι; Τα καλύτερα; Με Γρηγόρη Αρναούτογλου έχουν συμβεί τα καλύτερα, να το ξέρετε. Απόκριες, “Όμορφος Κόσμος”… Στέλιο πες», είπε στο τέλος η παρουσιάστρια.