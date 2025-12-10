Σμαράγδα Καρύδη για τον Ντίνο Καρύδη: «Ήταν χαζομπαμπάς, δεν αναγνωρίστηκε το ταλέντο του»

Στον αείμνηστο πατέρα της, Ντίνο Καρύδη αλλά και στο μεγάλο comeback του «Στο Παρά Πέντε», αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη στη συνέντευξη που έδωσε το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025) στην εκπομπή «Τhe 2night Show» και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για τον Θοδωρή Αθερίδη αλλά και για τους λόγους που επιλέγει να μην δίνει δημόσια πληροφορίες για τη σχέση τους.

«Ήταν χαζομπαμπάς», είπε με χαμόγελο η Σμαράγδα Καρύδη για τον Ντίνο Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων, τον Σεπτέμβριο του 2024. Σχολίασε πως ο πατέρας της δεν είχε την αναγνώριση που του άξιζε καθώς δεν ήταν μάνατζερ του εαυτού του.

«Πιστεύω ότι το ταλέντο του ως ηθοποιός ήταν μεγαλύτερο από αυτό που φάνηκε. Δεν είχε τον χαρακτήρα για να το κάνει. Οι καριέρες στήνονται και λόγω χαρακτήρα. Δεν χτύπαγε πόρτες, δεν έπαιρνε τηλέφωνα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει πολύ πιο μακριά με μικρότερο ταλέντο και άλλοι που δεν έχουν πάει πιο μακριά αν και ήταν ταλαντούχοι. Δεν ήταν μάνατζερ του εαυτού του», σχολίασε αρχικά.

«Τον θυμούνται όλοι όπως ήταν. Στο τέλος αυτό που μένει είναι η ψυχή του ανθρώπου. Το κοινό αντιλαμβάνεται την ψυχή του ηθοποιού. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Ήταν πολύ χαζομπαμπάς, ασχολούνταν με εμένα δημόσια, παραπάνω από όσο ήθελα», συνέχισε.

Σε ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το αν βοηθήθηκε στο επάγγελμά της μιας και οι 2 γονείς της ήταν ηθοποιοί σχολίασε: «Δεν μπορώ να ξεχωρίσω πόσο επηρεάστηκα από τους γονείς μου ή ήταν κάτι δικό μου και επέλεξα την υποκριτική. Σίγουρα με βοήθησε το ότι ήταν ηθοποιοί γιατί ήξερα κάποια πράγματα. Ήταν βοηθητικοί, ανοιχτοί και καθόλου αυστηροί. Δυσκολεύτηκα ωστόσο γιατί ήξερα από μέσα την κατάσταση, μπήκα χωρίς να έχω άγνοια κινδύνου, είχα άμυνες. Ήμουν φοβισμένη».

Σχετικά με τον επί χρόνια σύντροφό της, Θοδωρή Αθερίδη, η Σμαράγδα Καρύδη δεν θέλησε να δώσει καμία παραπάνω πληροφορία λέγοντας πως δεν θέλει να βλέπει τα όσα λέει σε τίτλους.

«Δεν ένιωσα αμέσως έλξη για τον Θοδωρή. Είναι ωραίος άνδρας, έχει χιούμορ. Δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για τον Θοδωρή αλλά δεν θέλω να λέω λεπτομέρειες γιατί τα βλέπω μετά σε τίτλους».

Για το «Στο Παρά Πέντε» σχολίασε πως αγαπήθηκε τόσο γιατί συνδύαζε την αθωότητα με το βάθος.

«Αυτό το σίριαλ είναι ωδή στη φιλία. Δεν έχω πει ότι ήμουν παράξενη στα γυρίσματα, έχω πει, και είναι η αλήθεια, ότι δεν με θέλανε καθόλου να παίξω. Ο ρόλος είχε γραφτεί για την Κάτια Δανδουλάκη και μετά έπρεπε να βρούνε ποια θα το κάνει. Και ο μόνος άνθρωπος που δεν θέλανε από όλες τις υπάρχουσες περιπτώσεις ήμουν εγώ. Ο Μιχάλης Μαρίνος νόμιζε ότι είμαι πάρα πολύ σοβαρή, ότι θα είμαι με ένα βιβλίο και δεν θα μιλάω σε άνθρωπο. Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν παίζει αυτό και γίναμε πολύ φίλοι», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Όσον αφορά το επετειακό επεισόδιο, η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε: «Θα είναι ένα μεγάλο, χορταστικό, επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια, με κοινό, live on tape. Θα μιλήσουμε με το κοινό, θα παρουσιάσουμε καινούργιες σκηνές που έχει γράψει ο Γιώργος και τις έχουμε γυρίσει. Ξαναφόρεσα την περούκα της Ντάλιας και μόλις σμίξαμε οι πέντε, ξεκινήσαμε κατευθείαν τις σκηνές.

Η Ντάλια μπορεί να πέρασε κρίση, αλλά αυτό που πάντα την ενδιέφερε ήταν μόνο η φιλία. Αν ξεκινούσε σήμερα το “Στο Παρά Πέντε”, πάλι επιτυχία θα είχε. Δεν έχει παλιώσει καθόλου. Είχε αθωότητα και μαζί βάθος, και γι’ αυτό αγαπήθηκε τόσο».