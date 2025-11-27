Snik και Marta Aharonian περιμένουν το πρώτο παιδάκι τους – «Τα μέλη της οικογένειάς μας θα αυξηθούν»

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους περνούν Μarta Αharonian και Snik καθώς περιμένουν το πρώτο παιδάκι τους. Το ζευγάρι κρατούσε το ευχάριστο νέο σαν επτασφράγιστο μυστικό ώσπου εν τέλει οι φήμες φούντωσαν και ο τράπερ δεν μπορούσε να το κρατά άλλο κρυφό.

Ο Snik έκανε δηλώσεις το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», χωρίς όμως να διευκρινίζει αν περιμένει με την αγαπημένη του αγοράκι ή κοριτσάκι. Σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου αρκέστηκε στο «θα δείτε στη συνέχεια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειας. Θα το δείτε το φύλο! Να ευχηθείς με έναν πόνο!», είπε συγκεκριμένα.

Τους τελευταίους μήνες, ο τράπερ και η Tiktoker έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στο Ντουμπάι αν και έρχονται συχνά στην Ελλάδα για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

@martaahar Literally my energy when I get ready in the morning ♬ Original Sound – Unknown

Οι φήμες περί εγκυμοσύνης της Μarta Αharonian ξεκίνησαν να φουντώνουν από τις τελευταίες αναρτήσεις που έκανε στα social media στα οποία φαίνεται η κοιλιά της φουσκωμένη.

Μarta Αharonian και Snik είναι μαζί από το 2023 και τώρα αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση της. Η γνωστή επιχειρηματίας έχει ήδη μία κόρη σχεδόν 8 χρόνων η οποία έχει άριστες σχέσεις με τον τράπερ.