Σοφία Καρβέλα: Απάντησε ξανά σε αρνητικά σχόλια για το βάρος της – «Είναι η κύρια πηγή διασκέδασής μου»

Η Σοφία Καρβέλα ολοκλήρωσε τις καλοκαιρινές διακοπές της και πλέον ετοιμάζεται για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Η κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα δημοσίευσε στα social media μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα, τα οποία συγκέντρωσαν διάφορα σχόλια. Πολλά ήταν αρνητικά και εστίαζαν στο βάρος της.

Κάποιοι συμβούλεψαν τη Σοφία Καρβέλα να αναδείξει την πιο θηλυκή πλευρά της. Η ίδια απάντησε ακομπλεξάριστα και τόνισε πως δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα με την εικόνα της. Ανέφερε μάλιστα, πως ορισμένα από τα σχόλια, με τον τρόπο που είναι διατυπωμένα την διασκεδάζουν.

Η σχεδιάστρια έκανε την ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ενώ έγραψε πως πέρασε μια εβδομάδα με τα αγαπημένα της πρόσωπα, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. «Μια εβδομάδα με τους ανθρώπους μου. Δεν φορούσα πολλά. Δεν έκανα πολλά. Γέλασα πολύ», έγραψε η Σοφία Καρβέλα.

Στα σχόλια κάτω από την ανάρτησή της, πολλοί σχολίασαν την αδύνατη σιλουέτα της, ενώ μία ακόλουθός της τόνισε πως «με λίγα παραπάνω κιλά θα έδειχνε πιο θηλυκή». «Βάλε δύο τρία κιλάκια. Με αγάπη σου το λέω και είμαι και εγώ της γυμναστικής. Γίνε πιο θηλυκό», της έγραψε. Η Σοφία Καρβέλα δεν άφησε αναπάντητο το σχόλιό της κι έγραψε: «Δεν με χαλάει το αρσενικό».

Σε άλλο σημείο και σε απάντηση σε άλλη follower της, τόνισε πως δεν την ενοχλεί η κριτική, ενώ εξήγησε πως για εκείνη τα σχόλια αυτά αποτελούν πηγή διασκέδασης. «Σημείωση. Το να διαβάζω αυτά τα σχόλια είναι η κύρια πηγή διασκέδασής μου. Παρακαλώ, επιτρέψτε σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν», έγραψε.

Προ ημερών η Σοφία Καρβέλα είχε απαντήσει και πάλι σε αρνητικό σχόλιο σε φωτογραφία της με μαγιό. «Είναι παράδειγμα προς αποφυγή, μη μασάς» είχε γράψει μεταξύ άλλων.