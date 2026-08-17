Σοφία Καρβέλα: Η Άννα Βίσση «εισέβαλε» σε βίντεό της – «Κλέβει την παράσταση ως συνήθως»

Μια απρόσμενη στιγμή μοιράστηκε η Σοφία Καρβέλα με τους ακολούθους της στα social media, όταν η Άννα Βίσση εμφανίστηκε ξαφνικά στο δωμάτιο την ώρα που η κόρη της ετοίμαζε βίντεο για το outfit που είχε επιλέξει.

Η Σοφία Καρβέλα είχε ξεκινήσει να καταγράφει ένα «Get Dressed With Me», όταν η Άννα Βίσση μπήκε στο πλάνο και άλλαξε αμέσως τη ροή του βίντεο, με την παρουσία της να τραβά το ενδιαφέρον και να δίνει έναν πιο αυθόρμητο τόνο στη δημοσίευση.

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Η Σοφία Καρβέλα αντιμετώπισε τη στιγμή με χιούμορ, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Η αγαπητή μου μαμά κλέβει την παράσταση ως συνήθως».

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει για ακόμη μία φορά την οικειότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση μητέρας και κόρης, η οποία συχνά γίνεται ορατή μέσα από κοινές εμφανίσεις και αναρτήσεις στα social media.

Σοφία Καρβέλα – Άννα Βίσση: Η στενή σχέση μητέρας και κόρης

Η Άννα Βίσση και η Σοφία Καρβέλα διατηρούν εδώ και χρόνια έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό, παρά το γεγονός ότι οι επαγγελματικές και προσωπικές τους διαδρομές τις έχουν συχνά κρατήσει σε διαφορετικές χώρες.

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Η Άννα Βίσση έχει ακολουθήσει μια μακρά και απαιτητική πορεία στη μουσική, ενώ η Σοφία Καρβέλα έχει δημιουργήσει τη δική της ζωή και επαγγελματική δραστηριότητα στο εξωτερικό.

Μέσα από δημόσιες εμφανίσεις και αναρτήσεις τους, οι δύο γυναίκες έχουν δείξει επανειλημμένα ότι η σχέση τους παραμένει στενή, με εμφανή στοιχεία χιούμορ, οικειότητας και αμοιβαίας στήριξης.