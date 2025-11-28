Lifestyle

Σοφία Καρβέλα: «Οι γιορτινές μέρες μπορούν να είναι extra ερεθιστικές για εμάς τους αλκοολικούς»

«Στέλνω αγάπη στους ανθρώπους μου και ευγνωμοσύνη για την κοινότητα που μπορεί να με αγαπάει όταν δεν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου», ανέφερε η κόρη της Άννας Βίσση
Σοφία Καρβέλα
H Σοφία Καρβέλα / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Μία δημόσια εξομολόγηση έκανε η Σοφία Καρβέλα προκειμένου να δώσει δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους που παλεύουν με τις εξαρτήσεις, όπως και εκείνη.

Η κόρη του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσσης έχει μιλήσει δημοσίως για τους εθισμούς της στο αλκοόλ και τις ουσίες, δηλώνοντας με υπερηφάνεια ότι εδώ και 17 χρόνια είναι «καθαρή». Η Σοφία Καρβέλα σημείωσε σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης (27.11.2026) με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ ότι πρέπει να ζητούν βοήθεια ειδικών όσοι τη χρειάζονται. 

«Εάν δυσκολεύεστε αυτή τη μέρα περισσότερο από όσο συνήθως επειδή είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών και αυτές οι γιορτινές μέρες μπορούν να είναι extra ερεθιστικές για εμάς τους αλκοολικούς – πριν βρεθείτε να βουλιάζετε βαθύτερα στην απελπισία, πηγαίνετε σε μια συνάντηση, όπως εγώ ή συνδεθείτε σε μια online.

Σας αγαπώ και θυμηθείτε να γονατίσετε και να το αφήσετε στην ανώτερη δύναμη σας. Αισθάνομαι ευγνώμων που είμαι εδώ σήμερα και μπορώ να απολαύσω χρόνο με τα αγαπημένα μου πρόσωπα.

Σημείωση: Ένα ακόμα πράγμα που με δυσκολεύει πολύ είναι οι μπουφέδες με το ατέλειωτο φαγητό. Εάν νιώθετε το ίδιο, θυμηθείτε να κάνετε παύση εάν θέλετε να φάτε πολύ ή να περιορίσετε την κατανάλωση φαγητού.

Αναπνεύστε τη δική σας εκδοχή του Θεού και εκπνεύστε τον φόβο. Ζητήστε βοήθεια και αποβάλλεται την ανάγκη για έλεγχο.

Στέλνω αγάπη στους ανθρώπους μου και ευγνωμοσύνη για την κοινότητα που μπορεί να με αγαπάει όταν δεν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Σοφία Καρβέλα. 

Σοφία Καρβέλα
Η ανάρτηση της Σοφίας Καρβέλα

«17 χρόνια νηφάλια σήμερα. Την ίδια στιγμή πριν από 17 χρόνια πήγαινα σε ένα πιο ασφαλές μέρος για την ασταθή ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα πηγαίνω σε μια επίσκεψη στην τάξη του 9χρονου παιδιού μου και μετά σε μια πρόβα. Ακόμη δεν είναι το πιο ασφαλές μέρος να βρίσκομαι, το κεφάλι μου, αλλά ό,τι κι αν γίνει δεν πιάνω ούτε ποτό ούτε ναρκωτικό», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Σοφία Καρβέλα για τον εθισμό της.

