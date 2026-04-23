Σοφία Μαριόλα: «Ο Στράτος Τζώρτζογλου πήρε την απόφαση για τον χωρισμό» λέει ο δικηγόρος της μετά το εξώδικο

Σοφία Μαριόλα και Στράτος Τζώρτζογλου χώρισαν μετά από 7 χρόνια σχέσης, με την επιχειρηματία και ηθοποιό να περνάει στην αντεπίθεση με εξώδικο, για τα όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν τις τελευταίες μέρες. Ο δικηγόρος που την εκπροσωπεί μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και προσπάθησε να επικοινωνήσει τις απόψεις της πελάτισσάς του.

Όπως ανέφερε ο Όθωνας Παπαδόπουλος, ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν εκείνος που ζήτησε από την Σοφία Μαριόλα να χωρίσουν. Πρόσθεσε πως ήταν φυσιολογικό για την πελάτισσά του να συνεχίσει τη ζωή της και τόνισε ότι πολλά από τα όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν για τα προσωπικά της, δεν είχαν καμία δόση αλήθειας. Με το εξώδικο που έστειλε, επιδιώκει να σταματήσουν οι αναφορές στην προσωπική ζωή της.

«Παρουσιάστηκε ως μια σχέση που έληξε με τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν που έληξε στην πραγματικότητα. Η προσωπικότητά της συνολικά στα Μέσα και στα social media παρουσιάστηκε με τρόπο που η ίδια θεωρεί ότι αδικήθηκε κατάφορα, υπήρξαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο που την έθιγαν ως προσωπικότητα. Ανέφεραν γεγονότα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος της Σοφίας Μαριόλα, Όθωνας Παπαδόπουλος.

Στη συνέχεια, ο γνωστός δικηγόρος αναφέρει: «Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου. Στα Μέσα είχε παρουσιαστεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ήταν δική του απόφαση, επομένως ήταν φυσιολογικό η κυρία Μαριόλα να σκέφτεται τα επόμενα βήματα στην προσωπική της ζωή…».

Επιπλέον, ο Όθωνας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η Σοφία Μαριόλα μετά τον ντόρο που δημιουργήθηκε χρειάστηκε να πάρει και μερικές ημέρες άδειας από τη δουλειά της για να αποφύγει τα σχόλια και τους δημοσιογράφους που ενδεχομένως να προσπαθούσαν να την προσεγγίσουν για δηλώσεις.

Στο εξώδικο γίνεται λόγος για προσπάθεια ορισμένων να εκμεταλλευτούν την προσωπική ζωή της Σοφίας Μαριόλα, για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους.

«Αλήθεια; Πλάκα μου κάνεις. Μου κάνει περίεργο θα μου το έλεγε. Είναι Πρωταπριλιά, μου λες ψέματα. Θα το ψάξω», είχε δηλώσει ο Στράτος Τζώρτζογλου στην εκπομπή «Το πρωινό» όταν είχε ερωτηθεί για τον νέο σύντροφο της Σοφίας Μαριόλα.