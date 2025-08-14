Σοφία Παπάζογλου: Για ποιο λόγο να συνεργαστώ με τράπερ; Αυτά που ακούγονται μέσα από την τραπ είναι χυδαία

Την άποψη της για την τραπ μουσική και την επιρροή που αυτή έχει στη νεολαία, καθώς και τις δικές της μουσικές επιρροές από τους γονείς της, μοιράστηκε η Σοφία Παπάζογλου στη νέα συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στην εφημερίδα Espresso και τον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα.

Σε ερώτηση, αν θα συνεργαζόταν με τράπερ, η Σοφία Παπάζογλου απάντησε: Για ποιο λόγο να το κάνω;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καταρχάς αυτά που ακούγονται μέσα από την τραπ μουσική είναι χυδαία. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι εκτός ορίων. Επίσης, όταν τα τραγούδια μιλάνε για χρήματα, πορνεία, ναρκωτικά, όπλα, αυτά ωθούν στην εγκληματικότητα. Προφανώς είναι ο κόσμος που ζούμε και γι’ αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το κοινωνικό επίπεδο. Προτιμώ να συνεργάζομαι με ανθρώπους που μπορούν να αντιληφθούν τα πραγματικά συναισθήματα των ανθρώπων και όχι τα πλασματικά και αυτά που προσπαθούν να περάσουν στην κοινωνία» τόνισε.

Να υποψιαστώ ότι, όταν ήσουν μικρή, οι γονείς σου άκουγαν λαϊκό τραγούδι στο σπίτι…

Επειδή ο πατέρας μου ήταν Πόντιος και η μαμά από τη Ρόδο, οι γονείς μας είχαν μεγαλώσει με τις φωνές των Βαμβακάρη, Ξυλούρη, Γκρέυ και όλων αυτών των ιερών τεράτων. Με τα τραγούδια τους χορεύαμε στο σπίτι, καθώς εγώ μεγάλωσα στο Βέλγιο με γονείς μετανάστες. Όταν οι γονείς σου, λοιπόν, είναι μετανάστες εκείνα τα χρόνια, ακούς τέτοια τραγούδια που μιλούσαν στην καρδιά κάθε Έλληνα. Λογικό είναι κι εγώ να γαλουχηθώ με τέτοιους τραγουδιστές και ευτυχώς δηλαδή!