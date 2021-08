Για τη μάχη με τον καρκίνο του θυρεοειδούς που έδωσε σε ηλικία 28 ετών μίλησε η ηθοποιός Σοφία Βεργκάρα. Όπως αποκάλυψε, διαγνώστηκε σε μία επίσκεψη ρουτίνας χωρίς να έχει καμία ένδειξη.

Το βράδυ του Σαββάτου (21/8) η Σοφία Βεργκάρα συμπαρουσίαζε τον τηλεμαραθώνιο Stand Up to Cancer 2021. Η ηθοποιός μίλησε και για την δικιά της εμπειρία και αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς σε ηλικία 28 ετών χωρίς να έχει καμία ένδειξη.

Είχε επισκεφτεί τον γιατρό της για μία επίσκεψη ρουτίνας, όταν εκείνος ένιωσε κάτι σκληρό στον λαιμό της, την ώρα της ψηλάφησης. «Ήταν μία επίσκεψη ρουτίνας, μέχρι που ο γιατρός ένιωσε κάτι στον λαιμό μου. Χρειάστηκε να κάνω πολλές εξετάσεις για να δούμε τι είναι και τελικά, μου είπαν ότι είχα καρκίνο του θυρεοειδούς», ανέφερε η Σοφία Βεργκάρα.

Εξομολογήθηκε επίσης πως φοβήθηκε αρκετά μόλις έλαβε την διάγνωση, προσπάθησε όμως να μην πανικοβληθεί και να μάθει περισσότερα σχετικά με το θέμα. «Όταν είσαι νέα και ακούς την λέξη “καρκίνος”, το μυαλό σου πηγαίνει σε τόσα πολλά. Προσπάθησα να διαβάσω και να ανακαλύψω ό,τι μπορούσα για αυτό. Ήμουν τυχερή που το έμαθα νωρίς και είχα την καθημερινή στήριξη των γιατρών μου και της οικογένειάς μου», σημείωσε.

