Σωτήρης Καλυβάτσης για Υρώ Λούπη: Συντονιστήκαμε, είναι η μεγαλύτερη σχέση που έχω κάνει στη ζωή μου

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night Show», στο επεισόδιο που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας (20-04-2026) και προσπάθησε να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής του. Αναφέρθηκε στην σύντροφό του Υρώ Λούπη, στο κεφάλαιο «Αθήνα» που άνοιξε για τον ίδιο πριν από περίπου 20 χρόνια και στις συνεργασίες του, που υπήρξαν σημαντικές στην πορεία του.

Σωτήρης Καλυβάτσης και Υρώ Λούπη παραμένουν μαζί τα τελευταία 8 χρόνια, με τον τηλεπαρουσιαστή και ηθοποιό να αποκαλύπτει στο «The 2night Show» πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη σχέση της ζωής του. Και οι δύο έχουν επιλέξει συνειδητά να μην παντρευτούν, καθώς θεωρούν ότι το ταίριασμά τους δεν απαιτεί την επισημοποίηση ενός γάμου.

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης δήλωσε αρχικά πως: «Σταμάτησα το τσιγάρο. Δεν κάπνιζα συνέχεια, δεν κάνω τέτοια, έκανα διαλείμματα. Έχει να κάνει και με το “Caveman”, γιατί είναι μονόλογος και μιλάω και κουράζεται η φωνή μου. Κάποια στιγμή με ενόχλησε. Συγκεκριμένα ήμουν στη Σάμο και λίγο η υγρασία, λίγο αυτό, πήγα να καπνίσω ένα τσιγαράκι μετά την παράσταση, που με πήγαν φίλοι για φαγητό, ήπια ένα κρασάκι και βγήκα να κάνω ένα τσιγαράκι. Ήταν σαν να κάπνιζα πινέζες. Είπα: “Κάτσε τώρα” και μου βγήκε πολύ φυσιολογικά. Τώρα δεν καπνίζω».

Αναφορικά με τον ερχομό του στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι «Έλεγα: “θα πάω αλλά που να πάω; Να βρω ένα σπίτι;”. Σε πρώτη φάση μπήκε μέσα στο κεφάλι μου να έρθω στην Αθήνα, γιατί είχα τα θέματά μου. Δεν είχα κανέναν εδώ. Σκεφτόμουν ότι έχω το σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, να νοικιάσω ένα σπίτι εδώ. Πού θα δουλεύω; Απλά ήρθα. Έλεγα: “Που να πάω τώρα”. Δεν ήταν πολλές οι επαφές μου, κυρίως τηλεφωνικές. Έμενα στο σκάφος μου, στη Μαρίνα Ζέας. Πάνω σε όλο αυτό το ζόρι, κάποια στιγμή σκέφτηκα πως και στη Θεσσαλονίκη πρώτα στο σκάφος έμενα και μετά έκανα σπίτι δικό μου, άρα παίρνω το σκάφος μου και κατεβαίνω. Ήρθα στις 11 Νοεμβρίου 2007».

Επιπλέον, μιλώντας για την Υρώ Λούπη, ο Σωτήρης Καλυβάτσης δήλωσε πως «Στην καραντίνα σκεφτόμουν να πάω στην Ικαρία να ανοίξω ένα ταβερνάκι. Πιστεύω πως η Υρώ θα με ακολουθούσε στην επαρχία, γιατί της αρέσει η φύση και πιάνουν τα χέρια της».

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης πρόσθεσε για την Υρώ Λούπη: «Φτιάχνει πολλές κατασκευές. Γνωριστήκαμε το 2015-16, που ήμασταν μαζί στο θέατρο. Πολλοί δε θα πίστευαν ότι είμαστε μαζί. Ανταλλάξαμε κάποια βλέμματα, συντονιστήκαμε. Βεβαίως η Υρώ έχει παίξει ρόλο στην ισορροπία μου, είναι λογικό. Είναι πολύ ουσιαστικό να έχεις μια σύντροφο που να ισορροπείς. Είναι η μεγαλύτερη σχέση που έχω κάνει στη ζωή μου».

Συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης πως: «Η πρώτη μου δουλειά στην Αθήνα ήταν το “Bellas Tv” με τον Σάκη Μπουλά. Με τον φίλο αυτόν, τον τόσο ιδιαίτερο άνθρωπο, ήρθαμε σε επαφή και πήγα κατ’ επέκταση στην Ακτή Πειραιώς, που τότε ήταν ο Γιάννης Ζουγανέλη, ο Σάκης, ο Παπακωνσταντίνου και ο Θηβαίος. Δεν είχα άγχος να αποδείξω ότι μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου. Το θέμα μου ήταν αν θα τα καταφέρω, γιατί ίσως να μην έκαναν για όλα αυτά που κάνω. Οπότε αυτό ήταν ένα στοίχημα, όταν άλλαξα πολύ. Αλλιώς θα έπαιρνα το σκάφος και θα πήγαινα παραπέρα. η θάλασσα είναι μεγαλύτερη από τη στεριά».

Όσον αφορά τη συνεργασία με τον Γιώργο Μητσικώστα, σημείωσε ότι «Σταματήσαμε το συγκεκριμένο πρότζεκτ, γιατί έπρεπε να σταματήσει. Μια χαρά είναι η συνεργασία μας και είναι πολύ πιθανόν με τη νέα σεζόν πάλι να ξεκινήσουμε κάπου».