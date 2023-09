Θα επιστρέψει ο Τζόνι Ντεπ ως «Τζακ Σπάροου» στους νέους Πειρατές της Καραϊβικής; Άγνωστο. Όπως και το πότε θα γίνει η έκτη ταινία του franchise.

Το σίγουρο είναι ότι η Disney έχει αποφασίσει να κάνει άλλη μια ταινία για τους Πειρατές της Καραϊβικής. Και το project θα είχε προχωρήσει αν δεν είχε ξεκινήσει η απεργία των σεναριογράφων.

Το αποκάλυψε ο συνδημιουργός και showrunner της επιτυχημένης σειράς του HBO «The Last of Us» Κρεγκ Μαζίν (Craig Mazin).

Όπως είπε στους Los Angeles Times, πριν από την πανδημία, είχε προτείνει μια δική του ιδέα για την έκτη ταινία «Pirates of the Caribbean», η οποία, όπως αναφέρθηκε, θα είναι πρακτικά ένα reboot.

Προς έκπληξή του, η ιδέα άρεσε στην Disney και την έθεσε σε διαδικασία ανάπτυξης, η οποία όμως αυτή τη στιγμή έχει «παγώσει» λόγω της απεργίας των σεναριογράφων.

«Το παρουσιάσαμε και πιστεύαμε ότι δεν θα το αγόραζαν σε καμία περίπτωση, γιατί είναι πολύ παράξενο σαν ιδέα. Και το αγόρασαν! Στην συνέχεια ο Τεντ Έλιοτ (Ted Elliot) έγραψε ένα φανταστικό σενάριο και μετά συνέβη η απεργία και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει» είπε ο σεναριογράφος και παραγωγός.

Σύμφωνα με το «the Direct» μέχρι το Σωματείο Σεναριογράφων της Αμερικής να συνάψει νέα συμφωνία με τα κινηματογραφικά στούντιο, το νέο πρότζεκτ για την έκτη ταινία των «Πειρατών» θα είναι σε αναμονή.

Σημειώνεται ότι στα τέλη του 2022, ο παραγωγός του franchise Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer) είχε δηλώσει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές ταινίες υπό ανάπτυξη με την πρωταγωνίστρια της Barbie, Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie) να έχει δεσμευτεί να πρωταγωνιστήσει σε μία από αυτές.

Το διάσημο franchise της Disney αποτελείται από τις «The Curse of the Black Pearl» το 2003, «Dead Man’s Chest» το 2006, «At World’s End» το 2007, «On Stranger Tides» το 2011 και «Dead Men Tell No Tales» το 2017. Με τον Τζόνι Ντεπ στο ρόλο του Τζακ Σπάροου και στις πέντε ταινίες οι εισπράξεις του συνολικά ξεπέρασαν τα $4,5 δισ. παγκοσμίως.