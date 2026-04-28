Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τίνα Μεσσαροπούλου: «Δεν θέλουμε να την επιβαρύνουμε συναισθηματικά»

Για λόγους διακριτικότητας δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική αναφορά στην υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη και στην απουσία της δημοσιογράφου
Στην έναρξη του «Happy Day» η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στην απουσία της Τίνας Μεσσαροπούλου μετά την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

Εδώ και δύο εβδομάδες η Τίνα Μεσσαροπούλου δεν βρίσκεται στο πάνελ της εκπομπής της. Με αφορμή τις ευχές που έστειλε μέσα από δηλώσεις της η Φαίη Σκορδά προς τη δημοσιογράφο και τον σύζυγό της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να πει δυο λόγια.

«Όσο για αυτό που είπε η Φαίη για την Τίνα μας, την ευχαριστούμε. Όλοι την έχουν στο μυαλό τους την Τίνα μας. Το καταλαβαίνουμε καθημερινά με ερωτήσεις, με μηνύματα, με τηλέφωνα.

Ο λόγος που δεν κάνουμε αναφορές σε καθημερινή βάση είναι γιατί δεν θέλουμε να την επιβαρύνουμε συναισθηματικά. Ξέρει ότι ούτως ή άλλως και δια ζώσης είμαστε στο πλευρό της αλλά μας αρέσει όταν έμπρακτα οι άνθρωποι δείχνουν την αγάπη τους», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Μας λείπει και είμαστε στο πλευρό της, που είναι στο πλευρό του άντρα της», κατέληξε στο μήνυμά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Τις δύο αυτές εβδομάδες τη θέση της Τίνας Μεσσαροπούλου στο πάνελ του «Happy Day» έχει πάρει προσωρινά η Όλγα Λαφαζάνη.

