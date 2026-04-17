Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τίνα Μεσσαροπούλου – Γιώργο Μυλωνάκη: «Δίνει μια μάχη για τη ζωή του, είναι δίπλα στον σύζυγό της»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου παραμένει εκτός εκπομπής για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή καλημέρισε τους τηλεθεάτες και αναφέρθηκε και στην σημερινή απουσία της Τίνας Μεσσαροπούλου από το «Happy Day».

Για το ενδιαφέρον και τα μηνύματα αγάπης που έχει λάβει η Τίνα Μεσσαροπούλου αλλά και όλη η ομάδα του «Happy Day» σχετικά με την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Καλημέρα, παρεάκι μας γλυκό και αγαπημένο. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα, τελειώνουν και οι διακοπές του Πάσχα για τα παιδάκια. Όλοι πρέπει σιγά-σιγά να συνειδητοποιήσουν τι τους συμβαίνει. Για όσους κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης, θα έχετε καταλάβει ότι ακόμα δεν έχουν γυρίσει όλοι», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Παράλληλα, η παρουσιάστρια του Alpha σημείωσε ότι «η Τίνα μας, όπως καταλαβαίνετε, ούτε σήμερα θα είναι μαζί μας. Είναι εκεί που πρέπει να είναι, στο πλευρό του άντρα της. Μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, μας ρωτάτε με αγάπη και ενδιαφέρον. Δίνει μια μάχη για τη ζωή του. Εμείς του ευχόμαστε να είναι σιδερένιος και σύντομα να ακούσουμε πολύ καλά νέα».

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, «η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

