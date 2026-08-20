Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι φωτογραφίες από την απόδραση στη Σίκινο λίγο πριν από την επιστροφή στην Αθήνα

Τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών της διακοπών απολαμβάνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα για την έναρξη της προετοιμασίας ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Η παρουσιάστρια του Alpha επέλεξε αυτή τη φορά τη Σίκινο για μια σύντομη απόδραση, μετά την παραμονή της στην Πάρο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από το ήσυχο κυκλαδίτικο νησί, με την παρουσιάστρια να καταγράφει στιγμές χαλάρωσης με φόντο το Αιγαίο και το χαρακτηριστικό τοπίο της Σικίνου.

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Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ξεχωρίζουν εικόνες από το γαλάζιο της θάλασσας και την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, αλλά και στιγμιότυπα από τις τελευταίες ημέρες ξεκούρασης πριν από την επιστροφή της στις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η Σίκινος αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό των φετινών διακοπών της μετά την Πάρο, ένα νησί που η Σταματίνα Τσιμτσιλή επιλέγει σταθερά τα τελευταία χρόνια για τις οικογενειακές καλοκαιρινές της διακοπές.

Η παρουσιάστρια αναμένεται το επόμενο διάστημα να επιστρέψει στην Αθήνα, καθώς αρχίζει σταδιακά η προετοιμασία για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και την επιστροφή της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.