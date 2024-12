Σταμάτης Φασουλής: «Αν βγάλω βιβλίο, μπορεί να γκρεμιστεί το μισό θέατρο γιατί θα πρέπει να πω αλήθειες»

Με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, ο Σταμάτης Φασουλής αποκλείει το ενδεχόμενο να γράψει βιβλίο για τη ζωή του, γιατί όπως λέει θα έρθουν πολλοί σε δύσκολη θέση.

Για το ενδεχόμενο να γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή του μίλησε ο Σταμάτης Φασουλής στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha όπου βρέθηκε καλεσμένος το μεσημέρι της Κυριακής 8 Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πραγματικά, εγώ περιμένω πως και πως τη μέρα που θα μου πει η Αργυράκη… δεν θα το πιστέψεις, ο Σταμάτης Φασουλής έβγαλε βιβλίο και μας διηγείται όλη τη ζωή του» του είπε η Ναταλία Γερμανού με τον ίδιο να απαντά: «Δεν θα το κάνω. Αν το κάνω τώρα μπορεί να γκρεμιστεί το μισό θέατρο γιατί θα πρέπει να πω αλήθειες».

«Αν το κάνω μετά από πενήντα χρόνια, δεν θα ενδιαφέρει κανέναν γιατί θα μας έχουν ξεχάσει όλους. Οπότε άστο καλύτερα» πρόσθεσε ο Σταμάτης Φασουλής.

«Θα «γκρεμιστεί» και με την καλή και με την κακή έννοια. Και με δικές μου ιστορίες και με ιστορίες άλλων, άστο καλύτερα, δεν χρειάζεται» κατέληξε ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχει συγγράψει τρία βιβλία: «Ένας ηθοποιός διημερεύει», «Μια πατρίδα τάβλι» και «Ένα βότσαλο στη μνήμη». Επιπλέον, το 2017 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής στο τηλεοπτικό σόου Your Face Sounds Familiar και από το 2020 στο Just the 2 Of Us.

Ο Σταμάτης Φασουλής έχει εκφράσει δημοσίως τις πολιτικές του απόψεις. Έχει ασκήσει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ενώ στο δημοψήφισμα του 2015 τάχθηκε υπέρ του «Ναι».