Σταμάτης Γονίδης για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Πλούταρχο: «Θα ενημερωθείτε από το site του νυχτερινού μαγαζιού»

Στο αεροδρόμιο «πέτυχαν» δημοσιογράφοι της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1, τον Σταμάτη Γονίδη, που ετοιμαζόταν να πετάξει στη Θεσσαλονίκη, για 2 εμφανίσεις. Η ρεπόρτερ δεν θα μπορούσε να μην τον ρωτήσει και για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Πλούταρχο που φαίνεται πως έχει περάσει από 40 κύματα.

Το όλο ζήτημα ανάμεσα στον Σταμάτη Γονίδη και τον Γιάννη Πλούταρχου ξεκίνησε όταν ανακοινώθηκε πως θα τραγουδούν μαζί στο μαγαζί Anodos. Ξαφνικά όμως μια μέρα ο πρώτος φέρεται να αποφάσισε να αποχωρήσει. Λίγες ημέρες μετά, η επιχείρηση ανακοίνωσε πως εν τέλει οι 2 ερμηνευτές θα ανέβουν μαζί στην πίστα.

«Για όλα αυτά θα ενημερωθείτε από το επίσημο σάιτ του νυχτερινού μαγαζιού και μόνο από αυτό. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο! Σας περιμένω στο Κατράκειο 22 Σεπτεμβρίου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε αρχικά ο Σταμάτης Γονίδης.

Σε ερώτηση για το αν μίλησε με τον Γιάννη Πλούταρχο, ο Σταμάτης Γονίδης είπε: «Θα ενημερωθείτε για τα πάντα από τη σελίδα, όπως σας είπα, σας ευχαριστώ».