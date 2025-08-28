Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με πρόβλημα υγείας – Αγωνία για τον ηθοποιό

Ο Στάθης Μαντζώρος παραμένει στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και δίνει μάχη στα χέρια των γιατρών, για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Η οικογένειά του επιθυμεί διακριτικότητα, με την δυσάρεστη είδηση, να έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον φίλων και συναδέλφων, το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», ο Στάθης Μαντζώρος τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», δίνοντας τη δική του μάχη, με τους θεράποντες γιατρούς να κάνουν τα πάντα προκειμένου ο ίδιος να βγει νικητής και να αφήσει πίσω το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Στο νοσοκομείο «φύλακας άγγελος» στέκεται στο προσκεφάλι του η σύζυγός του Αντωνία, ελπίζοντας να τον δει να στέκεται και πάλι όρθιος, να παίζει με τους γιους τους και να ανεβαίνει ξανά στην αγαπημένη του μηχανή.

Ο Στάθης Μαντζώρος έχει καταφέρει να κερδίσει φίλους μέσα από την δουλειά και την ποιότητα του χαρακτήρα του. Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την σειρά «Σασμός» στην οποία υποδύθηκε έναν καφετζή που «έλιωνε» για την τηλεοπτική γυναίκα και τα παιδιά του.

Το φετινό καλοκαίρι ονειρευόταν να το περάσει με την οικογένεια του. Ήθελε να αποφορτιστεί και να επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του. Η μοίρα όμως του έκρυβε κάτι δυσάρεστο, που πλέον προσπαθεί να αφήσει πίσω. Χωρίς ποτέ να χάνει την αισιοδοξία που τον χαρακτηρίζει.

Ο Στάθης Μαντζώρος είχε παραχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά από συνεντεύξεις στις οποίες είχε μιλήσει για τις αντιδράσεις απλού κόσμου, αναφορικά με τη ερμηνεία του, στη σειρά «Σασμός».