Σταύρος Νιάρχος: Πατέρας για τρίτη φορά ο μεγιστάνας – Γέννησε αγοράκι η Ντάσα Ζούκοβα

Ο Σταύρος Νιάρχος και η σύζυγός του Ντάσα Ζούκοβα έγιναν ξανά γονείς. Το ζευγάρι αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Σταύρος Νιάρχος έγινε για τρίτη φορά πατέρας, καθώς η Ντάσα Ζούκοβα γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι στις 25 Νοεμβρίου του 2024. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Page Six», ο Έλληνας κροίσος πλέει σε πελάγη ευτυχίας, ενώ το μωρό θα πάρει το όνομα Αλέξανδρος.

Η ευτυχισμένη μητέρα έγραψε σε έναν ιδιωτικό λογαριασμό στο Instagram: «Η γαλοπούλα των Ευχαριστιών μας έφτασε λίγο νωρίτερα».

Διάσημοι φίλοι του ζευγαριού έσπευσαν να τους συγχαρούν για το νέο μέλος της οικογένειάς τους. Ανάμεσά τους η Κάρλι Κλος, η Τζέσικα Σίνφιλντ, η Λόρεν Σάντο Ντομίνγκο, η πρώην πρόεδρος των Starbucks Μέλοντι Χόμπσον και η Δάφνη Γκίνες, θεία του Νιάρχου.

«Όλοι είναι ευτυχισμένοι και υγιείς» δήλωσε πηγή κοντά στο ζευγάρι για το βρέφος. Το περασμένο καλοκαίρι, το Page Six ήταν αυτό που αποκάλυψε την τρίτη εγκυμοσύνη της Ντάσα Ζούκοβα, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ελλάδα με την Stella McCartney.

Υπενθυμίζεται πως ο 39χρονος Σταύρος Νιάρχος έκανε πρόταση γάμου στην 43χρονη Ζούκοβα το 2019. Ο γάμος έγινε τον Ιανουάριο του 2020 στο Σεν Μόριτζ της Ελβετίας μπροστά σε 300 φίλους και συγγενείς, συμπεριλαμβανομένων διάσημων ονομάτων, όπως η Κέιτ Χάντσον, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η Βρετανίδα σχεδιάστρια Stella McCartney.

