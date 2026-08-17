Σταύρος Νικολαΐδης: Το βίντεο από την έκπληξη στη σύζυγό του για τα 12 χρόνια γάμου – «Γιορτάζεις που αγαπάς ακόμα»

Δώδεκα χρόνια γάμου με τη σύζυγό του, Γιώτα Ζαρμακούπη, συμπλήρωσε ο Σταύρος Νικολαΐδης, με τον ηθοποιό να μοιράζεται στα social media ένα βίντεο από τον εορτασμό της επετείου τους. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2014 και έχει αποκτήσει έναν γιο, εμφανίζεται να σβήνει μαζί τα κεράκια μιας τούρτας.

Με αφορμή την επέτειο, ο Σταύρος Νικολαΐδης θέλησε να εξηγήσει γιατί εξακολουθεί να θεωρεί σημαντικό τον εορτασμό της συγκεκριμένης ημέρας, με τον ηθοποιό να αναφέρεται στις δυσκολίες, στους καβγάδες και στις μικρές καθημερινές δοκιμασίες που καλείται να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι μέσα στα χρόνια.

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Σταύρος Νικολαΐδης: «Η επέτειος είναι πιο σημαντική από τα γενέθλια»

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Σταύρος Νικολαΐδης αναφέρθηκε αρχικά σε όσους απόρησαν με το γεγονός ότι το ζευγάρι εξακολουθεί να γιορτάζει την επέτειο του γάμου του.

«Απορούσαν κάποιοι χθες που γιορτάζουμε την επέτειο γάμου. “Ελα ρε, γιορτάζετε ακόμα;” ή “εγώ δεν γιορτάζω από τον πρώτο χρόνο”. Ε, τότε τι παντρεύτηκες;», έγραψε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, κατά τη γνώμη του, για ένα παντρεμένο ζευγάρι η επέτειος μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τα γενέθλια, καθώς αποτελεί μια υπενθύμιση της κοινής πορείας δύο ανθρώπων.

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«Στην επέτειο γάμου, γιορτάζεις που τα καταφέρνεις ακόμα. Που αντέχεις. Που ανταπεξέρχεσαι στις δυσκολίες και στην καθημερινότητα. Που αγαπάς ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχεις τσακωθεί χοντρά κι είσαι ακόμα εδώ»

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός περιέγραψε χωρίς εξιδανικεύσεις τις δυσκολίες που μπορεί να περάσει μια μακροχρόνια σχέση, από τις έντονες διαφωνίες μέχρι τις περιόδους απομάκρυνσης.

«Γιατί έχεις τσακωθεί χοντρά, κι είσαι ακόμα εδώ. Γιατί έχουν περάσει μέρες που δεν μιλάτε, κι είσαι ακόμα εδώ. Γιατί έχεις σκεφτεί να χωρίσεις, κι είσαι ακόμα εδώ», έγραψε.

Αναφέρθηκε ακόμη στις στιγμές κατά τις οποίες κάποιος μπορεί να επιθυμεί να μείνει μόνος, για να διαπιστώσει λίγο αργότερα ότι του λείπουν η σύντροφος και το παιδί του.

«Η ζωή είναι μικρές καθημερινές μάχες»

Ο Σταύρος Νικολαΐδης κατέληξε επισημαίνοντας ότι τέτοιες επέτειοι μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα διάλειμμα από τη ρουτίνα και ως ευκαιρία να αναγνωρίσει κανείς την προσπάθεια που απαιτεί μια κοινή ζωή.

«Αυτές οι στιγμές χρωματίζουν το γκρίζο. Κι αν το αφήσεις, θα σε αφήσει. Αυτές οι ενέσεις σπάνε τη ρουτίνα», σημείωσε.

«Η ζωή μπορεί να μην είναι πόλεμος, αλλά είναι μικρές καθημερινές μάχες. Που τις κερδίζετε μαζί και πρέπει να χαίρεστε γι’ αυτό», κατέληξε ο ηθοποιός.