Σταύρος Σβήγκος: Δεν έχω συζητήσει ακόμα με την Γιολάντα το ενδεχόμενο ενός γάμου

"Δεν μ' αρέσει να πιέζομαι και η Γιολάντα δεν με έχει πιέσει ποτέ και για τίποτα" παραδέχεται ο Σταύρος Σβήγκος.
Γιολάντα Καλογεροπούλου, Σταύρος Σβίγγος
NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αφενός για τις συμβουλές που μοιράζεται με την σύντροφο του, Γιολάντα Καλογεροπούλου, περί ενδυματολογικών επιλογών, αφετέρου για το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου κλήθηκε να μιλήσει ο Σταύρος Σβήγκος στα τηλεοπτικά συνεργεία, όπως προβλήθηκε στον αέρα του Happy Day το πρωινό της Πέμπτης (20.11.2025) στον Alpha.

«Γενικά δεν μ’ αρέσει να πιέζομαι. Η Γιολάντα (σ.σ. Καλογεροπούλου) δεν με έχει πιέσει ποτέ και για τίποτα. Μπορείς απλά να πεις ότι συμφωνήσαμε να συνοδεύσουμε ο ένας τον άλλον» επισήμανε, αρχικά, ο Σταύρος Σβήγγος.

«Θα με ρωτήσει αν είναι ωραίο αυτό που φοράει, θα πω την άποψη μου. Συνήθως μπορεί να με στείλει πίσω, για να αλλάξω, όταν δεν έχω ρωτήσει. Είμαι λίγο πιο δωρικός και απλός».

 

«Το ενδεχόμενο ενός ακόμα γάμου δεν μπορώ να το συζητήσω μαζί σας γιατί δεν τα έχω συζητήσει καν με την Γιολάντα. Θα σας πω, αν είναι» συμπλήρωσε ο Σταύρος Σβήγκος στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις από την κοινή βραδινή έξοδο που πραγματοποίησε με την εκλεκτή της καρδιάς του.

